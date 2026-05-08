Unos 250 alumnos del instituto Sant Agustí de Ibiza participan en un programa contra el acoso escolar

Los alumnos voluntarios del programa Tutoria Entre Iguals (TEI) de tercero de la ESO del instituto Sant Agustí han recibido un reconocimiento por haber participado que durante este curso como tutores de los estudiantes de primero. Esta iniciativa está orientada a prevenir el acoso escolar y reforzar la convivencia en los centros educativos.

Jóvenes reunidos en el instituto Sant Agustí. / Ajuntament de Sant Josep

El acto ha servido para dar continuidad al programa, dado que el próximo curso los actuales alumnos de segundo de la ESO se incorporarán al proyecto como tutores de los nuevos estudiantes de primero, mientras que los actuales alumnos de tercero continuarán implicados como alumnos de cuarto.

Participación alumnado

El TEI cuenta con una gran aceptación entre el alumnado y en este curso han participado cerca de 100 alumnos de tercero y unos 150 de primero. Durante el acto, la dirección del centro ha agradecido "el compromiso y la valentía" de los participantes para implicarse activamente en la lucha contra cualquier forma de violencia dentro del ámbito educativo.

Alumnos del instituto Sant Agustí reciben su reconocimiento. / Ajuntament de Sant Josep

Maria José Ríos, concejala de Educación del Ayuntamiento de Sant Josep estuvo presente en este reconocimiento y ha destacado "la importancia de continuar impulsando iniciativas que fomenten el respeto, el acompañamiento y la convivencia entre los jóvenes".

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El instituto Sant Agustí y el instituto Algarb desarrollan este programa bajo la financiación y "el compromiso" del Ayuntamiento de Sant Josep.