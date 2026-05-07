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La vuelta a Ibiza en 203 kilómetros de cinco 'jubiletas'

Los cinco amigos han recorrido la isla en diez etapas, todos los jueves, cubriendo 203 kilómetros

Los cinco senderistas en la plaza de la catedral de Ibiza, este jueves en el final de su aventura.

Los cinco senderistas en la plaza de la catedral de Ibiza, este jueves en el final de su aventura. / Diario de Ibiza

César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

Cinco 'jubiletas' de Ibiza, amigos desde hace años y aficionados a las caminatas, han concluido este jueves su particular vuelta a la isla, que ha tenido como meta la playa de Talamanca. Ha sido, además, la etapa más corta porque, como buenos disfrutones, querían terminar antes "para comer". Y como colofón, han visitado la torre de la catedral gracias a una invitación del obispo, Vicente Ribas Prats. Y justo el primer día de la feria Ibiza Medieval.

María Egozcuezábal, Joan Marí, Pepe Roselló, Juan Antonio Marí y José María Prats han decidido aprovechar el mucho tiempo de ocio que les ofrecen sus respectivas jubilaciones para convertir su pasión por el senderismo en una oportunidad perfecta para conocer mejor su isla, aquellos rincones que hasta ahora sabían que existían pero que nunca habían visitado... Hasta ahora.

Una de las caminatas por la costa de Ibiza.

Una de las caminatas por la costa de Ibiza. / Diario de Ibiza

Son cinco de la veintena de miembros del grupo senderista 'Carreyans d'Eivissa i Formentera', que organiza caminatas cada miércoles y viernes. Pero estos cinco amigos se propusieron hace ya unos meses recorrer la piel de la isla cada jueves para disfrutar de muchos de los rincones "salvajes que pocas personas visitan". Lo que, por cierto, no deja de ser una bendición para la isla.

203 kilómetros en diez jornadas

Como explica José María Prats, uno de los dos policías locales jubilados que han participado en esta aventura, han recorrido una total de 203,7 kilómetros, con una media de 20 kilómetros en cada una de las diez etapas cubiertas, cada jueves. Y con desniveles positivos de 500 metros de media "con tres días rozando los 1.000 metros positivos", destaca.

El grupo, en otra de las rutas por la isla.

El grupo, en otra de las rutas por la isla. / Diario de Ibiza

En cada una de las salidas semanales siempre hay un miembro de este grupo de andarines que propone la ruta, "normalmente, Pepe Roselló", apunta Prats. Acude quien puede, pero la vuelta completa a la isla la han podido cubrir estos cinco amigos, que no han faltado a la cita ningún jueves.

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Y como muchos grupos de la isla, va aumentando muchas semana porque siempre hay alguien que lleva a un amigo...

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