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Los británicos de Sant Antoni y Cala de Bou, preocupados por el hotel okupado: exigen medidas al alcalde de Sant Josep

Residentes y turistas observan un incremento de personas merodeando en Cala de Bou, lo que genera, denuncian, una imagen negativa para la zona turística

El asentamiento del hotel abandonado Cala de Bou crece tras los desalojos en Ibiza

El asentamiento del hotel abandonado Cala de Bou crece tras los desalojos en Ibiza

Sergio G. Cañizares

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

La Asociación Británica de Sant Antoni y Cala de Bou ha trasladado al alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, su “creciente preocupación” por el hotel okupado situado junto al Hotel Playa Bella, en Cala de Bou. La entidad señala en su escrito que, en los últimos meses, el número de personas que residen en dicha propiedad “parece haber aumentado considerablemente” y que residentes y visitantes han observado “un incremento significativo de personas merodeando por la zona”.

Según sostiene la asociación, esta situación está generando “una imagen negativa para Cala de Bou” y se está convirtiendo en un motivo de preocupación para residentes locales, negocios y turistas y piden al alcalde información sobre las medidas que están tomando tanto el Ayuntamiento como el Consell de Ibiza en relación con este asunto, dada la importancia de mantener “la seguridad, la reputación y la calidad general de la zona”.

"Sin una intervención adecuada, la situación pueda agravarse y derivar en un incidente más serio”

La entidad expresa además su preocupación por que, “sin una intervención adecuada, la situación pueda agravarse y derivar en un incidente más serio”, y queda a la espera de una respuesta municipal.

La gran estructura abandonada junto a Punta Xinxó, donde en 2006 comenzaron las obras del frustrado hotel Bahía del Mediterráneo, suma más de diez años reconvertida en un poblado de infraviviendas que multiplica sus residentes al inicio de temporada. Se trata de un inmenso solar junto a la playa, enmarcado entre las calles es Caló —la principal de este núcleo turístico—, Huelva y Jaén. Además, el número de personas que viven en la estructura abandonada ha sumentado tras el desalojo del asentamiento de sa Joveria.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento de Sant Josep dictó el año pasado la caducidad de la licencia de obras que, en 2006, concedió a la empresa Cala Xinxó SL para construir el hotel Bahía del Mediterráneo. La portavoz municipal recordó hace unos días que, de momento, el Ayuntamiento no puede seguir tramitando la orden de derribo para retirar toda la estructura hasta que la Justicia resuelva el recurso que interpuso la propiedad contra la administración.

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