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Verónica, artesana de joyas de plata en la Ibiza Medieval: “Es muy bonita la zona amurallada, como para venir, pasear y que te transporte a otro momento”

Hace años que viene desde Valencia con sus productos y le va bien: "Si no, no vuelves"

Verónica, artesana de plata en la Ibiza Medieval.

Verónica, artesana de plata en la Ibiza Medieval.

Sergio G. Cañizares

Sergio G. Cañizares

Verónica Carmona

Ibiza

Verónica es artesana de la plata y todos los años llega a Ibiza con una selección de joyas hechas a mano en su taller de un pueblo de Valencia. En su puesto de Ibiza Medieval, los visitantes pueden encontrar distintas piezas de plata, aunque reconoce que los anillos suelen ser uno de los productos que más vende.

La artesana explica que ya lleva varios años participando en esta feria y que siempre ha tenido una buena experiencia. “Si no, no vuelves”, señala. Para ella, el tiempo nublado no supone un problema, ya que incluso puede favorecer que la gente pasee por el recinto. En cambio, admite que la lluvia intensa o el viento sí pueden afectar al desarrollo de la jornada. Pese a ello, la jornada inaugural prevista para este jueves se ha aplazado al viernes por la alerta amarilla por precipitaciones.

Además de la actividad comercial, Verónica destaca el atractivo especial que tiene esta cita por celebrarse en el entorno amurallado de Dalt Vila. Según explica, venir desde la Península en barco forma parte también del encanto de la experiencia.

La lluvia ensombrece el primer día de la Feria Ibiza Medieval

La lluvia ensombrece el primer día de la Feria Ibiza Medieval

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La lluvia ensombrece el primer día de la Feria Ibiza Medieval / Vicent Marí

"Escenario privilegiado"

La artesana considera que Ibiza Medieval cuenta con un escenario privilegiado que la diferencia de otras ferias de España. “Es muy bonita la zona amurallada, como para venir, pasear y que te transporte a otro momento”, comenta.

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Para Verónica, el valor de esta feria no está solo en los puestos o en la venta de artesanía, sino también en el ambiente histórico que envuelve a quienes se acercan a recorrer sus calles. Un entorno que, según afirma, realza la feria y hace que merezca la pena regresar año tras año.

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