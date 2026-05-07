Tomás Monzó, jefe de Policía de Sant Antoni: "El gas de la risa es nuestra gran batalla"

Este miércoles se cumple un mes de su nombramiento, ¿cómo han sido estos primeros días en el cargo?

En su mayoría, todo bueno. Vamos a centrarnos en lo bueno. Hay algún cambio al que aún me toca ajustarme, pero en principio todo bien.

En su presentación, dijo que no venía a "inventar nada", pero también que había que introducir "ciertas mejoras organizativas" en el cuerpo.

Tengo muchas ideas. Ahora hay que reunir al equipo para decidir cuál de ellas vamos a aplicar y en qué tiempos. También es cierto que me ha venido encima la jefatura con un tiempo bastante corto de cara al verano, así que ha sido complicado intentar introducir algún cambio para la época estival. Pero se van a aportar cosas y cambios muy positivos después del verano.

También avisó aquel día de que los agentes están trabajando "por encima de posibilidades físicas y mentales, con estrés policial".

Sí, eso es una realidad. Pero no solo de Sant Antoni, también a nivel de isla. Tenemos la casuística insular del turismo, de la época turística. En Sant Antoni ya estamos cerca de los 28.000 habitantes y el número de agentes de la Policía Local es insuficiente. Es una realidad y hay que afrontarla. Somos insuficientes ya en invierno, solo con los residentes. Y en verano esa cifra se cuatriplica con el turismo, pero no tenemos un refuerzo estructural. También hay que tener en cuenta que aquí vienen turistas alojados en otros municipios a disfrutar del ocio de Sant Antoni. Hay una población flotante con la que nadie cuenta. No tiene sentido que tengamos los mismos recursos humanos en invierno y en verano. Evidentemente, hay una sobrecarga de trabajo.

¿Será suficiente para paliar esa sobrecarga la ampliación de la plantilla que se está llevando a cabo este año?

Gracias a las subvenciones del Impuesto de Turismo Sostenible, este año vamos a ampliar la plantilla con diez nuevos agentes hasta llegar a 69. El objetivo a largo plazo es llegar a los 80 agentes. Se hizo una estimación en base a la población que tenemos que indicaba que, al menos, tendríamos que ser 80 agentes. Eso es lo mínimo que habría que tener. Después ya es valorar el tipo de trabajo y servicios que se puedan dar, cuántos servicios podemos asumir, e incluso nuevas competencias. Al final van surgiendo cosas nuevas, se van produciendo acuerdos entre diferentes organismos y a lo mejor pasamos a asumir unas competencias, En base a eso, también habría que aumentar el número de agentes.

Si hay más trabajo que medios, ¿qué temas priorizan?

A priori no se descarta nunca nada, se intenta trabajar sobre todos los temas. Es cierto tenemos unas prioridades ya en el día a día. No es lo mismo atender un vado ocupado que atender una violencia de género. Evidentemente, vamos a priorizar la violencia de género. Luego hay problemáticas generales que se puedan dar, como por ejemplo el gas de la risa. Es una problemática muy recurrente en San Antoni a la que estamos dando la importancia que se merece para intentar no solventarla, pero sí poder conciliar un poco una situación normalizada dentro del pueblo.

El alcalde siempre dice que, mientras no cambie la normativa estatal, el gas de la risa es una batalla prácticamente perdida. ¿Eso genera frustración?

Yo tengo que defender el trabajo policial y siempre lo haré. Nosotros, como Policía Local, estamos cumpliendo con creces en el número de actuaciones. Cada verano hacemos muchas detenciones por el gas de la risa, los números están ahí. También es cierto que suelen ser personas que repiten el delito. Luego está la parte jurídica, las normativas que tenemos a nivel estatal, que ayudan más o ayudan menos.

¿Por qué es Sant Antoni el único municipio de Ibiza que sufre este problema?

No estoy totalmente de acuerdo con eso. Es cierto que en otros municipios no se ve o se ve mucho menos, pero este problema también lo tienen en otras zonas de ocio como Platja d'en Bossa. Quizá no tan pronunciado como en Sant Antoni, pero también está. Creo que la causa es el tipo de turista que viene aquí. En su mayoría es turismo extranjero, anglosajón. Y ellos tienden a querer consumir este tipo de sustancias en detrimento de otras. El gas de la risa es nuestra gran batalla. No es una sustancia prohibida como tal, sino que solo está catalogada como sustancia nociva. Pero sigue siendo una droga, como lo queramos llamar, que afecta a la salud como cualquier otra. Y es muy peligrosa, además.

Tomás Monzó, durante la entrevista. / Vicent Marí

Este verano se aumentarán los vigilantes municipales de seguridad privada hasta contar con seis efectivos. ¿Qué funciones tienen?

Su función principal es la vigilancia de espacios o elementos públicos. Por ejemplo, en el ayuntamiento viejo, los parques municipales o la obra de Okuda en el West End. Su seguridad se llama intermitente porque van haciendo rondas, van pasando por todas estas zonas e intentando llevar a cabo unas funciones enfocadas a una correcta convivencia. En caso de que se produzcan acciones incívicas, llaman la atención o directamente intentan evitarlas para que no se produzcan.

También aumenta el sistema municipal de videovigilancia hasta contar con 119 cámaras. ¿Ya están todas en funcionamiento?

Las antiguas sí y las nuevas tienen que estar instaladas durante el mes de mayo. Hay dos tipos de cámaras. Unas tienen lector de matrícula y su función principal es el control de los vehículos. Y luego están las cámaras de entorno, que nos vienen bien, por ejemplo, en un accidente de tráfico, ya que pueden captarlo si están enfocando a esa carretera. También nos vienen bien para tener un trato cercano con las Fuerzas de Seguridad del Estado, por si alguna vez necesitan una comprobación o la descarga de una imagen por algún delito que se haya cometido.

¿Entiende que haya gente que diga que es una invasión de la privacidad? ¿Que hay un 'Gran Hermano' en Sant Antoni?

Eso ya son valoraciones de cada uno. Para mí, cuanta más seguridad, mejor. Siempre estaré más tranquilo con más seguridad que con menos.

Este verano también se estrena en el municipio el servicio de Vigilancia del Litoral ¿Cuáles son sus funciones y cuántos agentes lo componen?

La semana que viene tenemos la reunión con Puertos del Estado y vamos a llevar a cabo un primer acercamiento para determinar el protocolo de funcionamiento de este nuevo servicio.

¿Servirá para vigilar los fondeos ilegales?

Entre otras cosas, sí. Nosotros estaremos agradecidos con todos los temas a los que a veces nos cuesta llegar. Porque somos los que recibimos las llamadas, pero nos cuesta atenderlas. Hacemos lo que podemos.

También se dobla el número de agentes de Intrusismo, que pasa de cuatro a ocho. ¿Es otra apuesta importante?

Sí. Ahora mismo esos agentes están haciendo una rotación de tarde o de mañana, dependiendo de los números. Con el ingreso de esos cuatro nuevos efectivos, siempre tendremos cubierta la mañana y la tarde, todos los días. Siempre trabajan en pareja.

Y, por si no hubiera trabajo para la policía en verano, el 12 de agosto se producirá el famoso eclipse solar.

Tenemos un poco de broma aquí con el tema. Cuando me llegó la primera llamada sobre esto, yo dije: "¿Un eclipse?". Ya nos han avisado desde el Govern de que puede haber una concurrencia importante de personas, sobre todo en San Antoni, ya que parece que es un lugar ideal para apreciarlo. Ya estamos colaborando con Emergencias y con el Goven para llevar a cabo un dispositivo especial.

¿El problema de la vivienda también afecta a la hora de fidelizar agentes en la Policía Local?

Sí. Tenemos agentes que se quieren quedar aquí permanentemente, pero que no consiguen comprar una vivienda. Y el alquiler, evidentemente, está desorbitado. Lo sufren y, tarde o temprano, les puede influir en la decisión de volver a su lugar de origen para consolidar su vida familiar allí. Claro que lo sufrimos.

¿Le gustaría que los organismos públicos buscaran alguna fórmula para conseguir vivienda para los agentes, como hace tiempo que se está proyectando con la Guardia Civil o la Policía Nacional?

Prefiero no entrar en ese tema, no soy el más indicado para hacerlo.Tengo mi opinión personal, pero como jefe de la Policía Local diré que todas las ayudas que nos vengan son bienvenidas.

Tomás Monzó posa en su despacho para Diario de Ibiza. / Vicent Marí

Según los datos del Ministerio del Interior, el año pasado subieron un 15% los delitos detectados en Sant Antoni, El alcalde lo atribuye a la "falta de recursos que el Estado destina a Ibiza". ¿Está de acuerdo?

Desde un punto de vista criminalístico, estos datos se pueden interpretar de muchas maneras. Como jefe de este cuerpo, puedo decir que toda la plantilla estamos cumpliendo con creces. También sé que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo lo que pueden. Los compañeros que tenemos aquí en San Antonio hacen un gran trabajo, igual que nosotros. ¿Que luego vienen más o menos guardias civiles destinados a Ibiza? Puede ser. ¿Es culpa exclusivamente de este hecho? Creo que no. ¿Es importante este hecho? Por supuesto, también influye. Centrarse en una única razón es una valoración un poco simplista. Yo prefiero centrarme en todas y atacar en lo que yo tenga poder, que es la Policía Local. Nuestros números son los que son. Y creo que son buenos.

¿Saben ya cuántos refuerzos desplazará este verano la Guardia Civil a Ibiza?

El año pasado vinieron unidades especializadas que tienen unas funciones diferenciadas de lo que puede ser un patrullero ordinario como la Policía Local o los guardias civiles del puesto de Sant Antoni. Esas unidades nos echan un cable y viene muy bien, pero lo que nos hace falta son más patrulleros a pie. Es decir, agentes que, como nosotros, cogen un coche y salen a patrullar específicamente las calles de Sant Antoni, a hacer peatonales y acudir a las llamadas.

¿Cuál es la situación en el edifico Tanit, donde se concentra tanta delincuencia?

Es un tema recurrente en el municipio, desde hace muchos años. Hay muchas quejas de los vecinos, pero nosotros, como policías locales, no hacemos investigaciones de este tipo de delitos. Estamos para colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ayudarles en lo que necesiten. Ahí seguimos. Sé que se trabajó muy bien en las entradas del año pasado, fueron muy positivas, y espero que se consiga alguna más. Pero es cierto que no depende solo de nosotros ni de Guardia Civil, sino de que los juzgados den las órdenes de entrada y demás.

¿Hay algún otro edificio así en Sant Antoni?

Sí, hay alguno más. Pero no estamos hablando de un tema que sea policial. ¿Podemos hacer algo para combatir este tipo de situaciones? Por supuesto, estamos para ayudar en lo que sea. Pero también es un problema, a lo mejor, social. Es un problema, a lo mejor, de vivienda. A lo mejor es un problema de inmigración, de extranjería, no lo sé. Pueden ser muchos problemas que no sean policiales. Nosotros hacemos nuestra parte y a veces nos llevamos la mala fama de que la policía no hace nada. Nosotros hacemos lo que podemos y hasta donde podemos llegar legalmente. Hay unos problemas que se están dando no solo en Sant Antoni, sino a nivel nacional, que no son totalmente achacables a la policía.

¿Le ha dado algún consejo su predecesor en el cargo, Alejandro Ponce?

Le agradezco su predisposición a ayudar en lo que haga falta. Eso me lo ha dicho. Lo tenemos por aquí a diario. Todo muy natural. Aquí estamos como compañeros.

¿Le sorprendió su dimisión?

No he hablado con él sobre el tema, la verdad. Creo que a todos nos cogió un poco de sorpresa, pero poco más. Cada uno es libre de tomar la decisión que quiera, sus motivos personales tendrá.

¿Afronta con ganas su primer verano como jefe?

Ya echo de menos la calle, pero en cuanto arreglemos un poco el tema organizativo no dudo de que me pondré otra vez el chaleco y saldré a la calle a trabajar con los compañeros a algún servicio. Seguro. Con muchas ganas.