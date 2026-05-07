Teatro Pereyra enciende Ibiza con el esperado estreno de WHO Nights

La noche de Ibiza tiene una nueva fecha marcada en rojo. El viernes 22 de mayo, Teatro Pereyra abre oficialmente las puertas de WHO Nights, una propuesta que llega con intención de hacerse sitio desde el primer día en la agenda de la isla. El Grand Opening reunirá en el mismo cartel a Satori, Pablo Fierro, Camilo Franco & Nadja y Clint Lee.

El estreno llega en un momento en el que Ibiza vuelve a llenarse de planes, música y ganas de temporada. Pero WHO Nights juega con una baza distinta. No nace como una fiesta más, sino como la continuación natural de WHO, el nuevo concepto de Teatro Pereyra que combina espectáculo, gastronomía y club en un mismo espacio. La noche empieza con cena y artes escénicas, y termina con música electrónica sin necesidad de cambiar de escenario.

El interior del Teatro Pereyra. / Teatro Pereyra

La localización también importa. Teatro Pereyra no es un lugar cualquiera dentro de Ibiza. Es uno de los edificios más reconocibles de la isla, con más de un siglo de historia y declarado Bien de Interés Cultural. Ahora suma una nueva etapa en la que su pasado convive con una programación pensada para el público actual.

Una apertura con artistas de renombre

El primer gran nombre de la noche será Satori. El artista holandés aterriza en Teatro Pereyra con un directo híbrido en el que la electrónica se mezcla con instrumentos en vivo. Su propuesta tiene algo de concierto, algo de ritual y mucho de viaje sonoro. No responde al formato clásico de sesión, y precisamente ahí está parte de su atractivo.

También estará Pablo Fierro, uno de los nombres más reconocibles de la electrónica actual. Su sonido se mueve entre el Afro, el Latin, el Jazz y el House, con sesiones que crecen poco a poco y que conectan muy bien con la energía de Ibiza.

La parte más vinculada a la escena local llegará de la mano de Camilo Franco & Nadja, dos artistas habituales en el circuito ibicenco. Su sonido, entre el deep house y el tribal house, suma calidez, ritmo y una conexión directa con la pista. El cartel lo completa Clint Lee, con una propuesta centrada en el tribal tech house, la percusión y los sonidos nativos.

Una noche en Ibiza que empieza antes de llegar a la pista

Uno de los puntos diferenciales de WHO Nights es que la experiencia no empieza cuando se abre el club. Antes, el público puede vivir WHO en formato cena, con espectáculo y una propuesta gastronómica diseñada por Juan Alcaide, chef galardonado con dos Soles Repsol. La cena incluye tres menús de alta cocina y funciona como antesala de la programación musical.

Quienes reserven la experiencia gastronómica tendrán incluido el acceso posterior a WHO Nights. La idea es clara: construir una noche completa, con distintos momentos, pero sin perder continuidad. Cena, show y música conviven en un mismo recorrido.

La programación de WHO Nights se desarrollará de mayo a octubre, con nuevas residencias y artistas que se anunciarán próximamente. De momento, el 22 de mayo servirá como carta de presentación de un concepto que quiere mirar a la temporada desde otro lugar: más cuidado, más experiencial y con Teatro Pereyra como protagonista.

Las entradas para el Grand Opening ya están disponibles, así como la reserva de mesas para quienes quieran vivir la noche desde el primer acto. En una Ibiza donde cada semana compiten decenas de planes, WHO Nights llega con una pregunta sencilla: ¿y si la noche más interesante estuviera dentro de un teatro?