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Tanit Ibiza abre su quinta edición con un 'casting' para visibilizar a mujeres líderes de la isla
La jornada se celebrará este sábado 9 de mayo en el Centro Cultural de Jesús y servirá como antesala de los Tanit Ibiza Congress & Awards 2026
Tanit Ibiza Congress & Awards arranca su quinta edición con una convocatoria abierta para descubrir y visibilizar historias reales de liderazgo femenino en la isla. El proyecto impulsado por Eva Ballarin y Alicia Reina celebrará este sábado 9 de mayo, de 9 a 14 horas, en el Centro Cultural de Jesús, el 'Tanit Casting', una jornada dirigida a mujeres de Ibiza que estén generando impacto desde ámbitos como la empresa, la cultura, el turismo, la gastronomía, la comunicación, la educación, la sostenibilidad, el emprendimiento o la acción social.
Este casting marca el inicio del camino hacia la gran cita del 24 de octubre, fecha en la que se celebrará la quinta edición de los Tanit Ibiza Awards, unos galardones que reconocen cada año el talento y el liderazgo de mujeres nacidas o residentes en Ibiza que contribuyen al desarrollo de la isla y a la construcción de una sociedad más equitativa, innovadora y comprometida.
El quinto elemento
La edición de 2026, patrocinada por el Consell de Ibiza y la marca turística Ibiza Travel, girará en torno al concepto del “quinto elemento”, entendido como la capacidad de equilibrar empresa, carrera profesional, familia, vida personal y compromiso social. Según explican sus impulsoras, el objetivo es poner el foco en mujeres que sostienen y lideran desde la realidad cotidiana, generando impacto sin renunciar a la complejidad de sus vidas.
“Queremos historias reales, no discursos perfectos. Mujeres que están haciendo que Ibiza funcione y avance cada día”, destaca Eva Ballarin. Por su parte, Alicia Reina subraya que esta quinta edición abre una nueva etapa para el proyecto: “Cumplimos cinco años y entramos en una nueva etapa: más impacto, más comunidad y más visibilidad para el talento femenino de la isla”.
Fase de selección
El 'Tanit Casting' no se plantea únicamente como una selección de candidatas, sino como una llamada abierta a formar parte de una comunidad que conecta, impulsa y proyecta talento femenino. Durante la jornada, las participantes podrán compartir su historia y optar a los Tanit Ibiza Awards 2026. Las entradas para participar ya están disponibles a través de la plataforma Eventbrite.
Esta fase de selección es una de las principales novedades de la quinta edición, ya que busca involucrar a la comunidad de una forma más transparente y participativa. Representantes del Consell, del Ayuntamiento de Santa Eulària y de otras instituciones, junto con partners, premiadas de ediciones anteriores y las cofundadoras del proyecto, formarán parte del jurado.
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