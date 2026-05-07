Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

Ibiza y Formentera se encuentran en alerta amarilla este jueves por precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar en una hora los 20 litros y hasta los 60 litros en cuatro o seis horas. El riesgo amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) permanecerá activo hasta la medianoche de este jueves.

La previsión es que las lluvias se mantengan hasta el sábado, dando paso a un domingo soleado.