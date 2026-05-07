Adiós a los niños perdidos en Ibiza Medieval: cómo conseguir las pulseras identificativas por si se despistan durante la feria

"Este año vamos a disponer de unas pulseras para niños y niñas donde estará toda su información y, en caso de pérdida, podremos ayudar más rápidamente", ha anunciado el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres, poco antes de la inauguración de la Ibiza Medieval, que comienza este jueves y se extenderá hasta el domingo 10 de mayo.

La medida es una de las principales novedades de este año y busca ofrecer una respuesta más ágil ante posibles extravíos de menores durante la feria, especialmente en jornadas de gran afluencia de público. Según explica Torres en un reel publicado en el Instagram, las pulseras estarán disponibles en dos puntos concretos: el paseo de Vara de Rey y es Soto.

Una feria con 200 puestos y hasta 70 espectáculos fijos

Ibiza Medieval volverá a transformar la ciudad en un gran escenario temático, con alrededor de 200 puestos de gastronomía y artesanía medieval, además de propuestas de música, danza y teatro. La programación incluirá hasta 70 espectáculos fijos, pensados para que vecinos, turistas y familias recorran los distintos espacios de la feria.

El concejal también remarcó que el Ayuntamiento ha reforzado el operativo previsto para estos días. En ese sentido, señaló que "se ha aumentado el dispositivo policial, así como el personal de limpieza y la cantidad de papeleras", con el objetivo de acompañar el movimiento de personas que se espera durante todo el evento.

Otra de las medidas anunciadas tiene que ver con la movilidad. Torres indicó que se incrementará la frecuencia de los buses entre los parkings disuasorios y la feria Medieval, para facilitar el acceso a la feria y reducir la presión del tráfico en las zonas más concurridas.