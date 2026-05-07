La secretaria de Estado de Turismo, sin sitio en la zona de autoridades de la feria Ibiza Medieval

Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo y número dos del PSOE balear, no estaría presente este jueves en la zona institucional durante la inauguración de la feria Ibiza Medieval, que finalmente ha sido cancelada por la lluvia. De haberse celebrado, tendría que haber disfrutado del espectáculo desde la barrera, como cualquier vecino o turista.

De visita en la isla precisamente para participar y empaparse del espíritu de este evento, que ya acumula varias décadas de vida, Sánchez ha aprovechado además, como vicesecretaria general del PSOE balear, para comparecer ante los medios de comunicación con el objetivo de denunciar la actitud del alcalde de la capital, el popular Rafael Triguero, en su polémica y presuntamente irregular adquisición de un local en el edificio de Can Misses en el que reside para convertirlo en una vivienda de alquiler a precio limitado. Desde el PSOE aseguran que reside desde hace semanas en este nuevo piso, lo que vulneraría la normativa aprobada por el Govern de la popular Marga Prohens que permite la conversión de bajos comerciales en viviendas con el objetivo de combatir el profundo problema habitacional que sufren las islas.

Fuentes del partido explican a Diario de Ibiza que desde el gabinete de prensa de la Secretaría de Estado se formuló la petición correspondiente al Ayuntamiento de Ibiza para que la secretaria de Estado pudiera disfrutar de la inauguración de la feria desde la zona acotada para las autoridades. Y la solicitud fue denegada.

Falta de espacio

Desde el Consistorio explican que el evento "ya estaba organizado y se había cursado las invitaciones oportunas". Y "al no haber invitado a ninguna otra autoridad nacional y no tenerlo previsto, se desestimó su petición por falta de espacio". Desde el PSOE señalan que habría sitio porque algunos políticos socialistas ya habían anunciado que no asistirían, por lo que no entienden la decisión municipal.

La respuesta municipal a la solicitud del gabinete de prensa de la Secretaría de Estado de Turismo fue el siguiente: "Lamentamos comunicar que, debido a la limitación del espacio acotado y a los requisitos de seguridad del acto de inauguración de Eivissa Medieval, no es posible ampliar el número de asistentes previsto para este momento concreto".

Sánchez sí comentó a los medios de comunicación que acudieron a su rueda de prensa, que ofreció junto a la secretaria general de la Agrupación Socialista y conseller insular, Elena López, que estaba deseando perderse por las calles de Dalt Vila como cualquier visitante de la feria Ibiza Medieval.