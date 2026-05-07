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Retenciones de dos horas en una carretera de Ibiza tras perder un camión su remolque

Retenciones de dos horas en una carretera de Ibiza tras perder un camión su remolque

D.I.

Retenciones de dos horas en una carretera de Ibiza tras perder un camión su remolque

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Ibiza
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Un camión articulado provocó este miércoles el corte parcial de la EI-20, el segundo cinturón de ronda que rodea la ciudad de Ibiza, después de que se desenganchara su semirremolque en el kilómetro tres en sentido de Ibiza a Santa Eulària, según informan fuentes del operativo de emergencias. El incidente, ocurrido a primera hora de la tarde y cuyas causas no han trascendido por el momento, generó retenciones durante más de dos horas en uno de los principales ejes viarios de la isla.

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