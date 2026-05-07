D.I.

Retenciones de dos horas en una carretera de Ibiza tras perder un camión su remolque

Un camión articulado provocó este miércoles el corte parcial de la EI-20, el segundo cinturón de ronda que rodea la ciudad de Ibiza, después de que se desenganchara su semirremolque en el kilómetro tres en sentido de Ibiza a Santa Eulària, según informan fuentes del operativo de emergencias. El incidente, ocurrido a primera hora de la tarde y cuyas causas no han trascendido por el momento, generó retenciones durante más de dos horas en uno de los principales ejes viarios de la isla.