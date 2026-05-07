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Incendio

Una quema de rastrojos se descontrola y moviliza a los bomberos de Ibiza

Seis efectivos del Parque Insular apagan el fuego en Sant Agustí

Bomberos de Ibiza durante una intervención en Plaza Enrique Fajarnes

Bomberos de Ibiza durante una intervención en Plaza Enrique Fajarnes / Vicent Mari

Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

Un pequeño incendio de rastrojo registrado en la zona de Sant Agustí, en Sant Josep, movilizó durante la tarde del miércoles 6 de mayo a personal de Bomberos, aunque el hecho no pasó a mayores.

Según la información proporcionada por el Parque Insular, el episodio ocurrió alrededor de las 18.30 horas , cuando un hombre realizaba una quema controlada de residuos que terminó descontrolándose y afectó una zona de 2m².

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Al lugar acudieron seis efectivos, quienes trabajaron para controlar la situación. La intervención finalizó cerca de las 20.30 horas, sin que se reportaran daños de consideración ni mayores consecuencias. Desde Bomberos indicaron que se trató de un foco pequeño y que la rápida actuación evitó que el fuego se extendiera.

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