El restaurante del Parador de Ibiza ya tiene carta: del hummus de berenjena a 20 euros al tomahawk de 95 euros

Entre 20 euros y 95. Es el rango de precios entre los que se sitúan los platos del restaurante del Parador de Ibiza. Dejando a un lado las opciones que se sobran según el precio de mercado. Así se puede comprobar en la carta del establecimiento, bautizado como Almudaina y que tiene como lema 'Esencia mediterránea - Ibicenca'. Eso sí, el local tiene dos cartas, una para los almuerzos y otra diferente para las cenas. Desde el establecimiento advierten que "todos los platos" pueden tener trazas de alérgenos, de manera que quienes tengan alergias o intolerancias deben comunicarlo al personal.

Carta de almuerzos: arroces, jamón y ensaladilla con gamba roja

Con cien gramos de jamón ibérico de bellota con DO Dehesa a Extremadura (45 euros) comienza la carta de mediodía del restaurante del Parador de Ibiza, compuesta por 21 propuestas y el pan (12 euros): pan de hogaza artesano, sobrasada ibicenca, alioli y AOVE.

Los platos más económicos de la carta de mediodía cuestan 20 euros: hummus de berenjena a la llama con chips de verduras y garbanzos 'torraos', bastones de boniato frito con alioli de almendras, croquetas de jamón ibérico (ocho unidades) y pan de semillas con hummus, aguacate, salmón ahumado y tomate.

Imagen del comedor del Parador de Ibiza. / Paradores

Los más caros son el lomo de vaca madurada trinchada con patata raté y bimi frito (38 euros), el arroz de bogavante y sepieta tanto seco como meloso (35 euros) y el calamar de playa a la plancha con arroz negro y alioli (34 euros). A ellos hay que sumar aquellos cuyo precio depende del precio de mercado: el pescado de lonja en fritura y la gamba roja de Formentera a la plancha o hervida.

Entre los 20 y los 30 euros hay platos como el surtido de quesos de la isla (22 euros), la ensaladadilla con gamba roja, huevas de trucha y mahonesa de su coral (25€), la ensalada de tomate, anchoa, boquerón y vinagreta vegetal y albahaca (23€), escalivada con pechuga de pinatda en escabeche (25€), un brioche de sobrasada ibicenca, queso de cabra y miel de tomillo (24€), coca de pimiento asado, espinacas y atún ahumado (23€), hamburguesa de retinta, sobrasada, queso de mahón y costra crujiente (25€) y dos arroces, uno de sepieta y gamba roja y otro de verduras de temporada de la huerta de Ibiza, a 29 y 28 euros, respectivamente.

Hora de la cena: salpicón de pulpo, escaldum de pollo y crema de bogavante

La carta de la cena es algo diferente y cuenta con 20 platos y cuatro guarniciones, además del ya mencionado pan a 12 euros. Las opciones más económicas son, al igual que a mediodía, las que cuestan 20 euros y entre las que, además del hummus de berenjena y las croquetas de jamón se nincluyen también unos buñuelos de bacalao, alioli de almendra y huevas de salmón.

La opción más cara es un tomahawk de vaca gallega que cuesta 95 euros. Eso sí, es más de un kilo de carne y se ofrece para dos personas. Y le sigue el tartar de atún rojo Balfegó con tuétano de vaca (42 euros).

Uno de los platos de la carta de Almudaina, el restaurante del Parador de Ibiza / Paradores

Algunos platos son los mismos que se ofrecen al mediodía, como la fritura, la gamba roja o el calamar, pero hay opciones diferentes a las del mediodía: lomo de lubina de pesca sostenible con escabeche ligero de hortalizas (35€), lomo de dentón con guiso de chalotas, lima e hinojo (38€), escaldum de pollo de corral con almendras y azafrán (34€), chuletas de lechal de ovella roja con patatas cremosas al romero (38€) y presa ibérica de bellota lacada con compota de calabaza y frutos rojos (34€).

Otros platos diferentes son la ensalada de brotes, queso fresco de cabra, remolacha, nueces y cherrys (22€), salpicón de pulpo, bogavante, mahonesa cítrica y pan de cristal (28€), endivias confitadas con nueces, naranja, higos y sopra cítrica (24€), huevos rotos de corral son sobrasada y bogavante (28€) y crema de bogavante con su cola asada, gelatina de azafrán y AOVE (36€).

Las guarniciones

Además, se ofrecen cuatro guarniciones, todas al mismo precio, 12 euros: cogollos de lechuga con vinagreta vegetal, pimientos del piquillo asados, aguacate a la parrilla con mahonesa de cilantro y patatas fritas en sartén con AOVE.

Por cierto, si alguien tiene dudas, desde el propio Parador recomiendan lo que consideran sus especialidades, sus platos estrella: gamba roja de Formentera a la plancha o hervida, arroz negro de sepieta y gamba roja (seco o meloso), calamar de playa a la plancha con arroz negro y alioli, escaldum de pollo de corral con almendras y azafrán.