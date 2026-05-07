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Gastronomía

El restaurante del Parador de Ibiza ya tiene carta: del hummus de berenjena a 20 euros al tomahawk de 95 euros

La carta del Parador de Ibiza, Almudaina, incluye opciones como croquetas de jamón ibérico por 20 euros y un surtido de quesos de la isla por 22 euros para sus comensales.

Gambas de Formentera a la plancha en el Parador de Ibiza.

Gambas de Formentera a la plancha en el Parador de Ibiza. / Paradores

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Entre 20 euros y 95. Es el rango de precios entre los que se sitúan los platos del restaurante del Parador de Ibiza. Dejando a un lado las opciones que se sobran según el precio de mercado. Así se puede comprobar en la carta del establecimiento, bautizado como Almudaina y que tiene como lema 'Esencia mediterránea - Ibicenca'. Eso sí, el local tiene dos cartas, una para los almuerzos y otra diferente para las cenas. Desde el establecimiento advierten que "todos los platos" pueden tener trazas de alérgenos, de manera que quienes tengan alergias o intolerancias deben comunicarlo al personal.

Carta de almuerzos: arroces, jamón y ensaladilla con gamba roja

Con cien gramos de jamón ibérico de bellota con DO Dehesa a Extremadura (45 euros) comienza la carta de mediodía del restaurante del Parador de Ibiza, compuesta por 21 propuestas y el pan (12 euros): pan de hogaza artesano, sobrasada ibicenca, alioli y AOVE.

Los platos más económicos de la carta de mediodía cuestan 20 euros: hummus de berenjena a la llama con chips de verduras y garbanzos 'torraos', bastones de boniato frito con alioli de almendras, croquetas de jamón ibérico (ocho unidades) y pan de semillas con hummus, aguacate, salmón ahumado y tomate.

Imagen del comedor del Parador de Ibiza.

Imagen del comedor del Parador de Ibiza. / Paradores

Los más caros son el lomo de vaca madurada trinchada con patata raté y bimi frito (38 euros), el arroz de bogavante y sepieta tanto seco como meloso (35 euros) y el calamar de playa a la plancha con arroz negro y alioli (34 euros). A ellos hay que sumar aquellos cuyo precio depende del precio de mercado: el pescado de lonja en fritura y la gamba roja de Formentera a la plancha o hervida.

Entre los 20 y los 30 euros hay platos como el surtido de quesos de la isla (22 euros), la ensaladadilla con gamba roja, huevas de trucha y mahonesa de su coral (25€), la ensalada de tomate, anchoa, boquerón y vinagreta vegetal y albahaca (23€), escalivada con pechuga de pinatda en escabeche (25€), un brioche de sobrasada ibicenca, queso de cabra y miel de tomillo (24€), coca de pimiento asado, espinacas y atún ahumado (23€), hamburguesa de retinta, sobrasada, queso de mahón y costra crujiente (25€) y dos arroces, uno de sepieta y gamba roja y otro de verduras de temporada de la huerta de Ibiza, a 29 y 28 euros, respectivamente.

Hora de la cena: salpicón de pulpo, escaldum de pollo y crema de bogavante

La carta de la cena es algo diferente y cuenta con 20 platos y cuatro guarniciones, además del ya mencionado pan a 12 euros. Las opciones más económicas son, al igual que a mediodía, las que cuestan 20 euros y entre las que, además del hummus de berenjena y las croquetas de jamón se nincluyen también unos buñuelos de bacalao, alioli de almendra y huevas de salmón.

La opción más cara es un tomahawk de vaca gallega que cuesta 95 euros. Eso sí, es más de un kilo de carne y se ofrece para dos personas. Y le sigue el tartar de atún rojo Balfegó con tuétano de vaca (42 euros).

Uno de los platos de la carta de Almudaina, el restaurante del Parador de Ibiza

Uno de los platos de la carta de Almudaina, el restaurante del Parador de Ibiza / Paradores

Algunos platos son los mismos que se ofrecen al mediodía, como la fritura, la gamba roja o el calamar, pero hay opciones diferentes a las del mediodía: lomo de lubina de pesca sostenible con escabeche ligero de hortalizas (35€), lomo de dentón con guiso de chalotas, lima e hinojo (38€), escaldum de pollo de corral con almendras y azafrán (34€), chuletas de lechal de ovella roja con patatas cremosas al romero (38€) y presa ibérica de bellota lacada con compota de calabaza y frutos rojos (34€).

Otros platos diferentes son la ensalada de brotes, queso fresco de cabra, remolacha, nueces y cherrys (22€), salpicón de pulpo, bogavante, mahonesa cítrica y pan de cristal (28€), endivias confitadas con nueces, naranja, higos y sopra cítrica (24€), huevos rotos de corral son sobrasada y bogavante (28€) y crema de bogavante con su cola asada, gelatina de azafrán y AOVE (36€).

Las guarniciones

Además, se ofrecen cuatro guarniciones, todas al mismo precio, 12 euros: cogollos de lechuga con vinagreta vegetal, pimientos del piquillo asados, aguacate a la parrilla con mahonesa de cilantro y patatas fritas en sartén con AOVE.

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Por cierto, si alguien tiene dudas, desde el propio Parador recomiendan lo que consideran sus especialidades, sus platos estrella: gamba roja de Formentera a la plancha o hervida, arroz negro de sepieta y gamba roja (seco o meloso), calamar de playa a la plancha con arroz negro y alioli, escaldum de pollo de corral con almendras y azafrán.

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