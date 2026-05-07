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La Policía de Ibiza denuncia a cuatro establecimientos por dejar residuos fuera de los contenedores

A través de un vídeo en redes sociales, recuerdan que está prohibido abandonar bolsas, cajas o cualquier tipo de basura en la vía pública

Contenedores de basura en el norte de la isla

Contenedores de basura en el norte de la isla / Marcelo Sastre

Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

La Policía de Ibiza recuerda a través de sus redes sociales que está totalmente prohibido dejar bolsas, cajas o cualquier residuo fuera de los contenedores habilitados en la ciudad, así como abandonar objetos o desperdicios en la vía pública.

En el post, los agentes adjuntan un vídeo en el que se observa cómo se depositan residuos fuera del lugar correspondiente, una práctica que incumple la normativa municipal y afecta a la limpieza de las calles. Según informa la Policía, en los últimos días han denunciado a cuatro establecimientos por dejar basura fuera de los contenedores. E insisten en la importancia de respetar tanto los puntos habilitados para depositar residuos como los horarios de recogida.

Llamamiento a mantener limpia la ciudad

"La vía pública no es un espacio donde se puedan abandonar objetos ni desechos", señalan desde la Policía en la publicación en redes sociales, y recuerdan la necesidad de hacer un uso correcto de los contenedores y colaborar entre todos para evitar acumulaciones de basura en las calles.

Hace apenas unos días, la Policía Local de Ibiza difundía otro vídeo en el que se apreciaban también varias irregularidades de vecinos depositando basura fuera del horario establecidoun problema que intentan atajar los municipios de la isla desde hace tiempo.

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En las imágenes, captadas por una cámara de vigilancia, se observaba cómo un hombre deja una caja con residuos junto a la zona de contenedores y abandona el lugar corriendo. "Huir no es una solución", advertían los agentes en su publicación.

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