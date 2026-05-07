Objetivo: evitar que se sacrifique a Ikram, la perrita llegada a Ibiza en patera

El partido animalista Pacma en Ibiza ha pedido conocer públicamente cuál es la situación actual de Ikram, la perrita que llegó a la isla en patera el pasado mes de junio, y ha exigido a las administraciones que garanticen que el animal no será sacrificado.

La formación ha reclamado también información sobre otra perra de raza caniche, que llegó en condiciones similares en diciembre. Desde Pacma consideran necesario mantener la presión pública para evitar una resolución fatal para ambos animales.

"Miles de personas han pedido que se salve la vida de Ikram y es fundamental que las instituciones actúen con transparencia y humanidad", han señalado desde el partido en un comunicado.

Reclaman una salida ética y segura

Pacma ha insistido en que el sacrificio no debe contemplarse como primera opción cuando existen otras alternativas viables, como cuarentenas controladas, seguimiento veterinario y pruebas diagnósticas específicas.

En este sentido, el partido ha pedido una mayor coordinación entre administraciones para encontrar una solución que sea segura desde el punto de vista sanitario, pero también ética y respetuosa con la vida de los animales. La formación animalista ha solicitado que se informe públicamente sobre el estado de las dos perras y sobre las decisiones que adopten las autoridades competentes.