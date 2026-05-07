Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza

El municipio de Ibiza no se ha librado de los asentamientos de infraviviendas. Tras los dos últimos desalojos, en sa Joveria y Can Misses, ha empezado a crecer un nuevo núcleo chabolista justo en un terreno intermedio, enclavado entre el viejo hospital y el segundo cinturón de ronda. Paradójicamente, se trata de una parcela que el Ayuntamiento de Ibiza ha recalificado para que se puedan construir 200 pisos de protección oficial.

En este solar ya se escondía alguna chabola aislada desde hace tiempo, pero en los últimos días se han ido instalando al menos una veintena de tiendas de campaña entre pinos, acebuches, algarrobos y alguna sabina. De hecho, salta a la vista la diferencia entre las chabolas solitarias que llevan más tiempo allí, con maderas roídas por el paso del tiempo y más basura acumulada a su alrededor y las recién llegadas.

Los nuevos moradores tienden a agruparse en un mismo espacio, donde se evidencia que los toldos y telas son nuevos y aún bastante impolutos. Desde el Ib-Salut, que es el organismo que tiene la cesión de uso de este terreno, también confirman que recientemente se han ido instalando las tiendas de campaña entre la vegetación.

Barbacoa

A las nueve y media de la mañana del miércoles no se observa ningún movimiento de personas en el poblado, salvo una que se dirige hacia la calle Corona con ropa de trabajo y una pequeña mochila. Es un joven latinoamericano. Dice que no vive en este lugar y que solo pasaba por aquí para ver si encontraba a un amigo suyo. Habla nervioso y asegura que en el poblado no hay nadie, pero confiesa que, tras el desalojo de sa Joveria, mucha gente se ha ido a buscar otras alternativas. Se despide y se queda esperando junto a la vía.

Detalle de una barbacoa frente a una tienda de campaña y en una zona de árboles y espesa vegetación. / J.A.C.

Bajo algunos árboles, varias tiendas juntas parecen crear terrazas con sillas e incluso barbacoas. Entre la vegetación aparecen montones recientes de carbón vegetal. En algunos de los palés usados como mesillas se han dejado utensilios de cocina, cepillos de dientes y dentífricos. Llama la atención que, en todos estos espacios, el suelo parece recién despejado. De hecho, se ve algún rastrillo y alguna herramienta de jardinería.

Vallado

En el perímetro de este terreno también se han hecho trabajos de desbrozamiento en los últimos días para vallarlo. Se da la circunstancia de que el solar es de propiedad municipal, pero se cedió su uso, para fines sanitarios, al Ib-Salut, que ahora prevé crear un aparcamiento provisional en esta parcela.

El gabinete de comunicación del Área de Salud de Ibiza y Formentera indicó ayer que se dejará un espacio abierto en el cercado para que las personas que residen en este asentamiento puedan acceder a él. Paralelamente, el Ib-Salut ha iniciado los trámites legales para determinar si le corresponde solicitar la orden de desalojo o si este proceso debe llevarlo a cabo el Ayuntamiento como titular del terreno.

En 2011, cuando se iban a iniciar las obras del nuevo Hospital Can Misses el Consistorio cedió esta parcela al Servei balear de Salut, lo que permite que ahora se pueda reconvertir en un espacio de aparcamiento provisional. Además, en el pleno municipal celebrado el 26 de marzo, el Ayuntamiento aprobó que este suelo también pudiera destinarse a usos habitacionales, con el fin de que el Institut Balear de la Vivienda pueda construir una promoción de 200 viviendas de protección oficial (VPO).