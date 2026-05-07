Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Este fin de semana se celebra la feria Eivissa Medieval en el casco histórico de Vila. El programa completo está en este enlace, pero hay muchas actividades interesantes en la agenda.

Ibiza y Formentera se preparan para vivir unos días repletos de cultura, música, tradición y ocio con una agenda que combina grandes eventos, fiestas populares y propuestas para todos los gustos. Las fiestas de Santa Eulària continúan siendo uno de los grandes motores del fin de semana, con actividades familiares, teatro, conciertos, romerías, rutas saludables y encuentros culturales que llenarán las calles del municipio de ambiente festivo desde el jueves hasta el domingo. También es protagonista es Puig d’en Valls, que inicia sus fiestas patronales con actos dedicados a la tercera edad, música en directo, gastronomía popular y muestras de folclore tradicional.

La programación cultural tiene además uno de sus platos fuertes en las Jornades Flamenques 2026, que convierten el Auditori Caló de s’Oli en epicentro del flamenco con tablaos, conciertos, espectáculos, conferencias y masterclasses de artistas como María del Tango o Manuela Barrios. A ello se suma el potente cartel musical del festival Contrast Ibiza, que reunirá en Sa Punta des Molí al guitarrista Gilby Clarke, mítico integrante de Guns N’ Roses, junto a la exposición fotográfica de Allan Tannenbaum, un dj set de Kathy Valentine, de The Go-Go’s, y la actuación de Jimmy Barnatán.

La música seguirá siendo uno de los grandes reclamos del fin de semana gracias al ciclo Dies Musicals, con conciertos de Dúo Ekríktiko o Héctor Koa, y con citas destacadas como Formentera Rockea II, que reunirá en Sant Ferran a varias bandas de rock en una larga noche de directos. Tampoco faltarán actuaciones de blues, jazz, swing, soul, folk o flamenco en espacios tan emblemáticos como Can Jordi Blues Station, Can Bernat Vinya o el Mercat de Sant Josep.

Más allá de la música y las fiestas, la agenda pitiusa ofrece muchas otras alternativas culturales y de ocio. Habrá cine en versión original con títulos como 'Boyhood' o 'Nouvelle Vague', presentaciones literarias, una excursión por la Mola del IEE, actividades medioambientales y agroecológicas, conferencias y propuestas familiares como el espectáculo musical infantil 'Tararea'. Un fin de semana repleto de opciones para disfrutar de las Pitiusas desde todos los ángulos.

Escena de la película 'Nouvelle Vague' de Richard Linklater. / DI

JUEVES 7 DE MAYO

17 horas: ‘Un mundo de cuentos’ con Maritza TejeCuentos. A partir de 4 años, biblioteca municipal.

‘Un mundo de cuentos’ con Maritza TejeCuentos. A partir de 4 años, biblioteca municipal. 19 horas: Concierto de los alumnos y profesores del IES Xarc, plaza España.

Concierto de los alumnos y profesores del IES Xarc, plaza España. 20.30 horas: Final del torneo de backgammon, Bar restaurante Can Poll.

Cine

‘Nouvelle Vague’. De Richard Linklater (Francia, 2025). Ciclo ‘Anem al cine’ VOSE. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Conferencias

‘Etnobotànica d’Eivissa’. Dra. Raquel González. Universitat Oberta per a Majors. 17 horas. Edificio de Cultura de Santa Eulalia.

Danza

‘Dansa a Sant Josep’: Recital del alumnado de Enseñanzas Profesionales de Danza del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Eivissa i Formentera ‘Catalina Bufí’. 19.30 horas. Auditori Caló de s’Oli. Entrada libre hasta completar aforo.

Música

Martin Pollard. Folk y rock. De 19 a 21 horas. Can Jordi.

Los del Varadero. Rumba y pop. De 20 a 22 horas. Bar Tribu.

Jonás Molina Trío. Blues. De 20 a 22 horas. Why Not.

Santa Eulària celebra este viernes la tradicional romería a sa Creu d'en Ribes / Xescu Prats

VIERNES 8 DE MAYO

Fiestas de Santa Eulària

9 horas: Rutas saludables. Sesión de beneficios del ejercicio y actividad de ejercicios. Inscripción en vuestro médico o enfermero. Concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.

Rutas saludables. Sesión de beneficios del ejercicio y actividad de ejercicios. Inscripción en vuestro médico o enfermero. Concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària. 11.30 horas: Mesa de estimulación cognitiva para personas mayores: ‘Memoria floral’. Inscripciones en el 648 917 412 de Bienestar Social, 4ª planta del edificio de Cultura, Sant Jaume 72.

Mesa de estimulación cognitiva para personas mayores: ‘Memoria floral’. Inscripciones en el 648 917 412 de Bienestar Social, 4ª planta del edificio de Cultura, Sant Jaume 72. 17 horas: Romería a la Creu d’en Ribes. Concentración en la plaza España.

Romería a la Creu d’en Ribes. Concentración en la plaza España. 18.30 horas: Charla de prevención de la Guardia Civil: ‘Plan mayor seguridad’ para personas mayores y familiares, local del Club de Majors de Santa Eulària.

Charla de prevención de la Guardia Civil: ‘Plan mayor seguridad’ para personas mayores y familiares, local del Club de Majors de Santa Eulària. 20 horas: Presentación del libro autobiográfico ‘Maldito Lyme’ de Mireia Colomar Guasch, con la asistencia de Conchi Soto, presidenta de la Asociación Eslyme, Teatro España.

Auditori Caló de s’Oli

19.30 horas: Tablao de Flamenco Puro Ibiza, escenario interior.

Tablao de Flamenco Puro Ibiza, escenario interior. 21 horas: Concierto de María del Tango, ‘Entre dos mundos’, anfiteatro exterior.´

Música

‘Formentera Rockea II’: Con Javi Farias & Maj3, Maya Alexander Band, Sur Rock y Chimichurri. De 20 a 2 horas. Espai Cultural Sant Ferran.

Cine

‘Un minuto de gloria’: de Kristina Grozeva. (Bulgaria, 2016). V.O.S.E. Cinefòrum de la UIB. Invitado: José Luis del Riego. 18.30 horas. Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera.

‘Boyhood’: De Richard Linklater, 2014. V.O.S.E. en inglés. Ciclo Divendres de Cine de Sant Josep. 20 horas. Centro de Cultura Can Jeroni. Entrada libre hasta completar aforo.

Libros

‘Com voleu germans que canti’: Presentación del libro de Joan Pons Bover, con la intervención de Maria Teresa Ferrer, Joan Jesús Camargo y el autor. 19.30 horas. Biblioteca Marià Villangómez, Sant Francesc de Formentera.

Espectáculo 'Aire Flamenco' en las Jornades Flamenques de Sant Josep / DI

SÁBADO 9 DE MAYO

Fiestas de Santa Eulària

9 a 15 horas: Pesca submarina. V Trofeo Fiestas de Mayo, mérito a la superación Juan Antonio Marí. Pesaje a partir de las 17 horas en el paseo Marítimo - calle Joan Tur Tur. A beneficio de la Asociación Elena Torres. Información e inscripciones: clublaescollera@gmail.com y 679 740 285.

Pesca submarina. V Trofeo Fiestas de Mayo, mérito a la superación Juan Antonio Marí. Pesaje a partir de las 17 horas en el paseo Marítimo - calle Joan Tur Tur. A beneficio de la Asociación Elena Torres. Información e inscripciones: clublaescollera@gmail.com y 679 740 285. 10.30 horas: Conferencia y ruta guiada por el entorno de Can Planetes con Antoni Ferrer Abárzuza. Inscripciones en patrimoni@santaeularia.com, Can Planetes.

Conferencia y ruta guiada por el entorno de Can Planetes con Antoni Ferrer Abárzuza. Inscripciones en patrimoni@santaeularia.com, Can Planetes. 12.30 horas: Pequeño concierto del conjunto de metales de la Escuela Municipal de Música, Can Planetes.

Pequeño concierto del conjunto de metales de la Escuela Municipal de Música, Can Planetes. 20 horas: Teatro. ‘Yo no he sido!!’ a cargo de Attipico. Recomendado para mayores de 12 años. 10 euros en santaeulariadesriu.com/ca/teatre-espanya. Las entradas del anfiteatro estarán disponibles en taquilla, Teatro España.

12 horas: Misa solemne de homenaje a la tercera edad, seguida de bailes tradicionales a cargo de Xacoters de sa Torre y Colla des Puig d’en Valls.

Misa solemne de homenaje a la tercera edad, seguida de bailes tradicionales a cargo de Xacoters de sa Torre y Colla des Puig d’en Valls. 14 horas: Comida para la tercera edad, restaurante Jardins de Fruitera.

Comida para la tercera edad, restaurante Jardins de Fruitera. 18 a 20 horas: Entrega de ensaimadas a los vecinos de es Puig d’en Valls de más de 75 años, centro cultural.

Entrega de ensaimadas a los vecinos de es Puig d’en Valls de más de 75 años, centro cultural. 18 horas: Taller de cocina ‘Fent cuina, fent amics’. Inscripción antes del 7 de mayo: WhatsApp 667 020 592, sala polivalente.

Jornades Flamenques 2026

‘Aire flamenco’, espectáculo con Manuela Barrios y Santiago de Fuentes, escenario interior. 20.30 horas en el Auditori Caló de s’Oli

Música

Festival Contrast Ibiza. Concierto de Gilby Clarke, de Guns N’Roses, exposición de Allan Tannenbaum, dj set con Kathy Valentine de las Go Go’s y concierto de Jimmy Barnatán. A partir de las 19 horas en Sa Punta des Molí.

Dúo Ekríktiko. Auditori del Centre Sociocultural de Cas Serres de Eivissa. 20 horas. Ciclo 'Dies Musicals'. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Roxela y su banda. Jazz, música latina y swing. De 11.30 a 13 horas. Mercat de Sant Josep.

Maya Alexander Blues Band. Blues y soul. De 13 a 15 horas. Can Jordi Blues Station.

Swingin Tonic. Blues, jazz y swing. De 16.30 a 18.30 horas. Bar restaurante Rosana’s.

Jonás Molina Trío: ‘Rock & Ryans’. Blues. De 21 a 23 horas. Restaurante 666 del Hotel Ryans Lolas de Cala de Bou.

Teatro

‘¡¡Yo no he sido!!’: Teatro Attípico presenta una comedia coral sobre los conflictos emocionales y las verdades incómodas. No recomendada para menores de 12 años. 20 horas. Teatro España, Santa Eulària. Entradas 10 €.

Libros

‘Com voleu, germans, que canti’: Presentación de la novela de Joan Pons Bover, Premio Maria Antònia Oliver de novela Ciutat de Manacor 2025, a cargo de Joan Jesús Camargo, poeta y profesor de filosofía. 12 horas. Biblioteca Municipal d’Eivissa, Can Ventosa

Folclore

Ballada. Con motivo de la muestra ‘El cançoner de les Pitiüses’. Es Xacoters de Formentera y Colla es Pastorells. 12 horas. Faro de la Mola de Formentera.

Excursión

El Pilar de la Mola. 10 horas: Ruta del Grup de Coneixement del Medi del Institut d’Estudis Eivissencs por Formentera, de unos 12 kilómetros y dificultad moderada, con salida desde El Pilar de la Mola. Incluye una parada para un pica pica y otra para comer en la playa de Migjorn. Duración aproximada de 4 a 6 horas.

Agricultura

‘Coneix les finques agroecològiques d’Eivissa’. 10.30 horas: Visita a Can Fontet, carretera de Sant Antoni. Inscripciones: apaeeif@gmail.com

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos y almuerzos, visitas guiadas, workshops, actividades infantiles, charlas. De 19 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.

El músico ibicenco Héctor Koa, en el ciclo 'Dies Musicals' / Eivissa Escènica

DOMINGO 10 DE MAYO

Fiestas de Santa Eulària

10.30 horas: Teatro musical. ‘Tararea’ de Bressol de Músics. Recomendado de 1 a 3 años. 35 minutos. Sin texto. Entradas: 2 euros en santaeulariadesriu.com, 4 euros en taquilla, Teatro España.

Teatro musical. ‘Tararea’ de Bressol de Músics. Recomendado de 1 a 3 años. 35 minutos. Sin texto. Entradas: 2 euros en santaeulariadesriu.com, 4 euros en taquilla, Teatro España. 12 horas: Teatro musical. ‘Tararea’ de Bressol de Músics. Recomendado de 1 a 3 años. 35 minutos. Sin texto. Entradas: 2 euros en santaeulariadesriu.com, 4 euros en taquilla, Teatro España.

Teatro musical. ‘Tararea’ de Bressol de Músics. Recomendado de 1 a 3 años. 35 minutos. Sin texto. Entradas: 2 euros en santaeulariadesriu.com, 4 euros en taquilla, Teatro España. 19 horas: Romería con el Coro Rociero de Santa Eulària, seguida de misa en s’Església Vella. Concentración en la capilla de Lourdes.

Fiestas de es Puig d’en Valls

10 a 12 horas: Entrega de ensaimadas a los vecinos de es Puig d’en Valls de más de 75 años, centro cultural.

Entrega de ensaimadas a los vecinos de es Puig d’en Valls de más de 75 años, centro cultural. 12 horas: Fútbol. Copa Pepe Delgado, campo de fútbol.

Fútbol. Copa Pepe Delgado, campo de fútbol. 16 horas: Música con Simple Rock, carpa.

Música con Simple Rock, carpa. 20.30 horas: ‘Xacota pagesa’, centro cultural.

Jornades Flamenques 2026

10.30 horas: Masterclass de Manuela Barrios, ‘Alegrías con bata de cola y mantón’, escenario interior. Inscripciones: cultura@santjosep.org. Auditori Caló de s’Oli

Masterclass de Manuela Barrios, ‘Alegrías con bata de cola y mantón’, escenario interior. Inscripciones: cultura@santjosep.org. Auditori Caló de s’Oli 12.30 horas: Concierto de Juan Manuel Fernández, guitarra clásica, sala de exposiciones. Aperitivo para los asistentes.

Concierto de Juan Manuel Fernández, guitarra clásica, sala de exposiciones. Aperitivo para los asistentes. 19.30 horas: Conferencia de Pilar Vera, ‘El flamenco: origen, esencia y compás’, escenario interior. Entrada libre hasta completar aforo.

Música

Héctor Koa. Centre de Cultura Can Jeroni de Sant Josep. 20.30 horas, Ciclo 'Dies Musicals'. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Tabanco y Antonio Muñoz. Flamenco. De 13.30 a 15.30 horas. Bar taberna Can Bernat Vinya.

Alejandra Soul & René Mercier. Soul, rock y pop. De 14 a 16 horas. El Kiosco.

Querencia. Flamenco. De 20 a 22 horas. Terraza de Tribu, Cala de Bou.

Infantil

‘Tararea’. Concierto para bebés de 1 a 3 años. Sesiones a las 10.30 y 12 horas en el Teatro Espanya de Santa Eulària. Entradas a 2 € en www.santaeulariadesriu.com o 4 € en taquilla.

La exposición de Rafael Cavestany en el Club Diario de Ibiza se prorroga hasta el 15 de mayo / Vicent Marí

EXPOSICIONES

Pep Monerris ‘Bagaix’. ‘Històries de materials oblidats’. Inauguración el 8 de mayo a las 19 horas. Centro de Cultura Can Jeroni. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 24 de mayo.

Camille Walala. ‘Metropolis’. Telas inspiradas en la arquitectura urbana, obras sobre papel y ediciones limitadas, en una muestra comisariada por Anna Dimitrova. Inauguración el sábado 9 de mayo. ADDA Gallery Ibiza, en Paradiso Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 11 de julio.

Carlos Cerdà Alabern. ‘El Jardí de Monet’. Pintura. Inauguración el 8 de mayo de 2026 a las 18 horas. Aubergine by Atzaró, carretera de Sant Miquel kilómetro 9,9, entre Santa Gertrudis y Sant Miquel, de 12 a 23 horas. Hasta el 31 de mayo.

‘Del gra al pa’. Exposición del proyecto de Andrea Cenacchi con el alumnado del CEIP El Pilar. Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, Sant Francesc, Formentera, de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Taller diario de galletas para niños, gratuito. Hasta el 17 de mayo.

Enric Servera. ‘Amarar’. Pinturas. Inauguración el domingo 10 de mayo a las 12 horas. Sala de Exposiciones de Can Curt, Sant Agustí. De martes a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 31 de mayo.

‘Informa’t a fons’. Biblioteca viajera del Fons Pitiús de Cooperació. Biblioteca Cala de Bou. Para todas las edades. Del 15 de mayo al 15 de junio.

‘Una mirada colectiva sobre la isla’. Exposición colectiva con una selección de las imágenes presentadas al XXIII Concurs de Fotografia Beni Trutmann. Sala de exposiciones del Ajuntament Vell de Sant Francesc, de lunes a sábado, de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas; domingos, festivos y lunes por la mañana, cerrado. Hasta el 16 de mayo.

Rafael Cavestany. ‘Color, sonido y sus silencios’. Pintura. Club Diario de Ibiza (avenida de la Paz de Eivissa). Horario: de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Hasta el 15 de mayo.

Antonio García. ‘Pitiusas: El tiempo en pausa’. Fotografía. Centro cultural de Jesús. Hasta el 21 de mayo. Entrada gratuita.

Jesús de Miguel. ‘Dins. Dentro de la lámpara / Inner radiance’. Exposición de pintura. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas, sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, domingos, festivos y lunes, cerrado. Hasta el 23 de mayo.

Mauro García Socuellamos. ‘Paisajes del inconsciente’. Pintura. Ocean Drive (Talamanca). Hasta el 11 de mayo.

CapturedCharles. ‘A Shot in the Dark’. Exploración sobre la vida nocturna en el mundo. In-Between Gallery, Ibiza, Plaça de Vila, 23, Eivissa. Hasta el 8 de mayo.

Cristina Ferrer. Pintura al óleo con 18 cuadros dedicados a las islas, con llaüts, folclore, flores del jardín y el campo. Hotel Sanfora de Ibiza, Es Canar, Santa Eulària. Abierto todos los días. Hasta el 3 de junio.

Lindsey Nobel. ‘Signals & Structures’. Composiciones abstractas y estructuras visuales. Studio 55 Gallery de Cala Llonga. De martes a viernes de 11 a 18 horas, sábados de 11 a 20 horas y domingos de 12 a 17 horas. Hasta el 19 de mayo.

‘Mata Ombres Punt i Seguit’. Proyecto residencia Anantapur. Es Polvorí y Refectori de Dalt Vila. Es Polvorí: de martes a viernes de 18 a 20.30 horas; sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Refectori: de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 23 de mayo.

Marco Bagnoli. ‘Janua Coeli’, esculturas. Inauguración el 24 de abril en Ibiza Gallery, en el centro comercial Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de junio.

Giuseppe Concas. ‘Es Ball’, fotografías. Inauguración el sábado 25 de abril a las 19 horas en la Sala Baleària de Eivissa. Hasta el 21 de junio.

Ned Irving. ‘Under The Surface’ , exposición fotográfica. Inaugurada el martes 21 de abril en Olas Gallery, en Santa Eulària. Hasta el 23 de mayo.

‘Primavera’: Muestra de pintura y fotografía de Marga Escandell, David Martínez y Lucía Rodríguez. Sala parroquial de Sant Joan. Horario: de lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 10 de mayo.

‘Fauna i forja’. Exposición colectiva de esculturas creadas por alumnos del grado medio de Forja Artística de la Escola d’Arts d’Eivissa. Can Jordi Blues Station. Hasta el 8 de mayo.

‘Astronomia des d’Eivissa 1956-2026’. Exposición temática sobre astronomía en Eivissa. Inauguración: Jueves 16 de abril a las 20 horas. Sa Nostra Sala, calle Aragón, 17, Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 14 de mayo.

Lina Roig. Pinturas. Inauguración: Sábado 18 de abril a las 18.30 horas. Restaurant Can Berri, Sant Agustí. Horario: jueves a martes a partir de las 19 horas; sábados y domingos abierto todo el día; miércoles cerrado. Hasta el 1 de junio.

Robert Häusser. ‘Arxiu de la memòria’. Fotografía sobre Eivissa y la década de los setenta. Salas temporales del Museu Puget. Horario: de martes a domingos, de 10 a 14 horas, y de martes a viernes, de 17 a 20 horas. Cerrado lunes y festivos. Hasta el 21 de junio.

Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.

Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.

Benjamin Pelletier. ‘Made of light’. Obras de proyectos concebidos por su padre, Georges Pelletier, entre 1960 y 1980. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 15 de mayo.

‘Cançoner de les Pitiüses’. Exposición temática. Far de la Mola, El Pilar de la Mola, de martes a domingo de 9 a 14 horas. Hasta el 31 de mayo.

Enric Majoral & Jordi Sarrà. 'Terres Margantes | Una altra Arcàdia'. Escultura y fotografía. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 26 de mayo.

Petra Reimers. ‘Segundo Homenaje a los peces del mediterraneo’. Pintura acrílica con elementos encontrados. Restaurante El Naranjo, Santa Eulària. Hasta el 15 de mayo.

MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Museo de Arte contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 31 de mayo.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

MERCADILLOS

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.