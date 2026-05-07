Vicent Marí pide repatriar a 70 menores argelinos tutelados en Ibiza: "No están abandonados, están en contacto permanente con sus familias"

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha pedido oficialmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la repatriación de los 70 menores de origen argelino que la institución insular mantiene bajo su tutela, tras comprobar la pasada semana que «la repatriación de cinco menores argelinos es un hecho relevante que no puede ser interpretado como una actuación puntual, sino como la constatación de que existen mecanismos efectivos para abordar esta situación», indica el Consell en un comunicado.

Marí trasladó la solicitud mediante un escrito enviado al ministro en el que afirma que «esta vía ha demostrado ser viable y se debería aplicar, al menos, a los cerca de 70 menores de origen argelino que el Consell de Ibiza mantiene bajo su tutela». El presidente dio cuenta de esta petición en la IV Conferencia de Presidentes de la XI Legislatura celebrada en Formentera, en la que también participaron el vicepresidente primero, Mariano Juan, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y los presidentes de los consells insulars de Formentera, Mallorca y Menorca.

Según el escrito remitido a Marlaska, el propio servicio de protección de menores en Ibiza ha podido constatar que los 70 menores argelinos no son menores abandonados dado que están en contacto permanente con sus familias. Marí señaló que la situación del servicio, con más de 110 menores extranjeros no acompañados tutelados por la administración insular, es «totalmente insostenible». En este sentido, también pidió que se intensifiquen los trabajos de coordinación y colaboración con los países emisores para evitar la salida de más inmigrantes «que son víctimas de mafias y que ponen en riesgo sus vidas con falsas promesas». «Lamentablemente, muchos quedan por el camino, y eso, como sociedad, no lo podemos tolerar», apuntó.

La vivienda, el "principal problema" de la isla

Tras la reunión, Marí explicó que el tema más importante abordado en este encuentro ha sido la vivienda: «Es el principal problema que hoy tenemos en la isla de Ibiza». En este sentido, indicó que las políticas del Govern balear deben servir para promover vivienda asequible desde el sector privado porque, dice la nota, el sector público es imposible que asuma toda la necesidad existente. El presidente destacó el esfuerzo que está haciendo el Consell de Ibiza, que ha cedido dos solares y que está ejecutando en estos momentos una residencia para una dotación de la Guardia Civil del mar en sa Coma.

Durante la reunión, Marí planteó la necesidad de actualizar la financiación del transporte público de los consells insulars, al considerar que actualmente es una competencia ampliamente deficitaria: «En un momento en el que todas las administraciones insulares estamos alineadas en la necesidad de hacer políticas de contención turística, en el que se han limitado los vehículos en Ibiza y en Formentera y en el que se pretende hacer en el resto de islas, el transporte público se convierte en un elemento vertebrador y necesario. Una auténtica necesidad para plantear una alternativa al vehículo privado, y liberar los núcleos urbanos y los espacios naturales de la gestión del tráfico propia de la temporada alta en nuestras islas», explicó.

El coste real del servicio de transporte público

Marí recordó que desde el 1 de abril está en marcha un contrato nuevo «que contempla más rutas, más expediciones, autobuses más modernos y más sostenibles que han hecho que ya, en el poco tiempo que lleva en marcha, se hayan producido aumentos de usuarios de hasta el 20%». Señaló que en 2019 hubo en Ibiza cerca de 5 millones de desplazamientos en autobús, que la gratuidad impulsada por el Consell y, sobre todo, las mejoras de cobertura de los últimos años, según la nota, hicieron que la cifra alcanzara los 7,5 millones de euros y que el objetivo para los próximos años es llegar a los nueve millones: «Estas previsiones tan optimistas generan un déficit que se tiene que cubrir y la conselleria de Movilidad estudiará cuáles son las cifras y el coste real de este servicio».

El Consell de Ibiza recibirá en 2026 un total de 11.583.198 euros en compensación por sus competencias específicas. Según el comunicado, esta masa financiera no se destina exclusivamente al transporte por carretera, sino que integra múltiples competencias transferidas a la institución insular, entre las que figuran ordenación turística, agricultura y pesca, juventud, artesanía, actividades catalogadas o museos, entre otras. Por tanto, el incremento experimentado por este fondo a lo largo de los últimos ejercicios no puede interpretarse como un incremento íntegramente destinado al sostenimiento del servicio público de transporte terrestre.

El contrato del servicio de autobús tiene un coste de 73,35 millones de euros en diez años, a los que se deben sumar los 11,3 millones de euros previstos para el acondicionamiento de paradas de autobús, así como el coste de gestión de la estación de Sant Antoni, que alcanzará los 150.000 euros anuales. También el coste de uso de la estación Cetis de Ibiza, de 1,5 millones de euros anuales, y la futura construcción de la estación de autobuses de Santa Eulària, que podría suponer una inversión de 3,5 millones de euros. Finalmente, se deben sumar las aportaciones al déficit tarifario, que suman 10,17 millones de euros anuales, apunta el Consell.