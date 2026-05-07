La lluvia empaña la Ibiza Medieval: hidromiel, pinchos morunos y desodorante natural pasados por agua

Ibiza Medieval comienza en una jornada empañada por la lluvia y la amenaza de tormenta. La inauguración oficial, con la actuación ‘Ses Taules. El umbral del tiempo’, de Pablo Méndez Performance, estaba prevista para las 19 horas en el Portal de Ses Taules, aunque finalmente se ha aplazado a este viernes a las 18 horas ante la mala previsión meteorológica. Que se cumple. También se han aplazado el resto de actividades previstas por la tarde. Decenas de personas, la mayoría de ellas turistas, se pasean por Dalt Vila y sus alrededores bajo las primeras gotas de lluvia de la mañana.

Los escolares fueron los protagonistas durante la mañana, con una visita guiada teatralizada, gincana medieval, animación y teatro infantil. Todavía pueden disfrutar de los rayos del sol, aunque conforme avanza la mañana el cielo se va encapotando cada vez más. A mediodía, aparecen las primeras gotas de lluvia, que, sin embargo, no desaniman a los transeúntes, que pasean fijando la vista entre puesto y puesto. Algunos van con paraguas, mientras que otros visten alguna chaqueta impermeable. También los hay a quien la lluvia les ha pillado desprevenidos. "No esperábamos que hiciera este tiempo en Ibiza", confiesa Thomas, un turista inglés que está de vacaciones en la isla junto a su familia. Durante el jueves tenían previsto visitar el casco antiguo y se han encontrado con la celebración de Ibiza Medieval.

Turistas y locales se pasean por la Ibiza Medieval en la Marina / Vicent Marí

En uno de los puestos de perfumes de Vara de Rey, uno de los dependientes atrae a los clientes con su simpatía. "Esta es de Carolina Herrera, que a las mamis les gusta mucho", le explica a un joven que busca un perfume para regalar a su madre. Junto a su puesto, Raúl atiende una caseta de hidromiel que sirve varios tipos de cerveza a unas turistas italianas que no se deciden por cuál elegir. "Es una bebida dulce, fermentada con agua, miel y levadura. Es muy refrescante", explica Raúl, dependiente del puesto. "Es la levadura la que se encarga de fermentar la miel y luego se le pueden añadir diferentes sabores como frutos rojos o naranja", añade. La cerveza, también artesanal, la realizan ellos mismos en Cuenca, de donde son originarios. Es el tercer año que acuden y esperan que, "si la lluvia lo permite", la feria sea muy buena.

"Es una pena que el día esté así", lamenta Jorge, residente en Ibiza que dice aprovechar la mañana libre para pasear por la feria. "Vengo de caminar por arriba y está mucho más tranquilo que otros años en los que hacía sol", explica el hombre, mientras observa cómo el grupo de pagesos que ofrecen en sus puestos de la calle Antoni Palau productos como senallons o espardenyes empiezan a recoger sus enseres. "Todavía se nos va a mojar todo", afirma, sonriente, una de las artesanas.

La lluvia ensombreció la primera jornada de la Ibiza Medieval / Vicent Marí

"Mucha variedad de joyas"

Para Jean, turista británica que visita Ibiza Medieval por segundo año, esta feria es una gran oportunidad para comprar bisutería. "Hay muchísima variedad de joyas entre las que escoger y todas se ven de muy buena calidad", cuenta la mujer, quien, junto a su amiga, acaba de comprar unos pendientes en uno de los puestos de Dalt Vila. Este año, cuenta Jean, visitan la feria con conocimiento. "El año pasado nos lo encontramos un poco por casualidad visitando el casco antiguo. Nos gustó mucho y este año que también veníamos hemos decidido volver", explica.

Verónica es una artesana que trabaja con la plata para hacer sus joyas. "Si hace viento o llueve mucho sí que molesta, pero el tiempo nublado hace que la gente se pasee", explica la mujer. "Llevo bastante variedad, pero se venden bastante los anillos y pulseras", destaca Verónica. "Me gusta mucho porque, al ser de la Península, tiene su encanto el venir con el barco. Y la feria es muy bonita, es en la zona amurallada y para venir y pasear y que te transporte a otro momento es muy bonita. Hay ferias en España que, como no tienen el entorno así, desmerecen un pelín", cuenta Verónica.

Carpas con mesas de pícnic en el baluart de Santa Llúcia / Vicent Marí

Como ella, muchos comerciantes coinciden en que a la mayoría de clientes les gusta mirar entre la variedad de sus productos antes de decidirse a comprar algo, aunque en ocasiones hay algunos que lo tienen claro. Es el caso de Laura, que acaba de comprar un desodorante natural en uno de los puestos de cosmética. "En realidad hemos venido a pasear, pero es verdad que llevo un tiempo buscando este tipo de productos y, ya que estamos aquí, me he fijado en los puestos que podrían tenerlos", afirma la mujer.

Gastronomía

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de la Ibiza Medieval, con decenas de puestos de alimentos variados y restauración. "Hoy traemos nuestros quesos de vaca de la Garrotxa y un poco más de cabra y oveja para tener más variedad y también tenemos holandés y suizo. El cremoso siempre es el que más gusta, es nuestra especialidad", explica Esteve, dependiente de uno de los puestos de quesos. "El ambiente y la organización aquí es siempre muy bueno. También el clima, aunque hoy esté más nublado", destaca Esteve.

Esteve atiende a unos turistas que compran quesos / Vicent Marí

En el baluart de Santa Llúcia y la plaza de España, los primeros visitantes de la feria disfrutan de una comida en los bancos de pícnic instalados para comer sin el agobio de grandes multitudes. Disfrutan de los "bocadillos medievales", pinchos morunos, raciones de calamares, chipirones o kebabs, que inundan de olor las calles de Dalt Vila. También hay espacio para los dulces, con puestos de gofres y crepes y golosinas.

"Está buenísimo", celebran Andrea y Marco, quienes acaban de probar una de las focaccias que se venden en el mercadillo. "Veníamos solo a pasear y al final nos vamos comidos", destacan.