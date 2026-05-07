La inauguración de Ibiza Medieval, aplazada por la previsión de lluvia

La previsión de lluvia ha obligado a modificar el inicio de la Ibiza Medieval 2026. El Ayuntamiento ha informado este jueves que se pospone la ceremonia de inauguración de la feria, prevista inicialmente para esta tarde a las siete, y se traslada a el viernes (8 de mayo) a las 18 horas.

El resto de actividades programadas al aire libre para esta tarde quedan igualmente suspendidas hasta mañana, según ha comunicado el Consistorio a la vista de la previsión meteorológica existente para la tarde de este jueves.

La inauguración oficial debía celebrarse en el Portal de ses Taules, escenario del espectáculo ‘Ses Taules. El umbral del tiempo’, de Pablo Méndez Performance. Finalmente, se podrá ver con un día de retraso.

La lluvia marca el inicio de Ibiza Medieval

Ibiza Medieval 2026 transformará hasta el domingo 10 de mayo, las calles de Dalt Vila, sa Penya y el entorno del casco antiguo en un gran escenario histórico al aire libre.

La feria llega este año con una programación intensa de espectáculos, música, teatro, danza, talleres infantiles, pasacalles, cetrería y recreaciones medievales, aunque el tiempo ya condiciona su primera jornada. La previsión meteorológica, según la noticia publicada por Diario de Ibiza, apuntaba a que este jueves sería el día más complicado, con probabilidades de lluvia muy elevadas durante la mañana y la tarde. El viernes también podría estar condicionado por las precipitaciones, aunque se espera una mejora progresiva durante el fin de semana.

Para el sábado, la previsión mejora parcialmente, mientras que el domingo, jornada de clausura, se presenta como el día más favorable para disfrutar de la Ibiza Medieval.