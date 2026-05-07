Llama la atención: el ataque de ‘inocencia’ de Marga Prohens en el pleno del Parlament al hablar de vivienda
El ataque de ‘inocencia’ de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en la sesión plenaria del martes en el Parlament balear que tuvo el foco en la crisis de vivienda que sufren las islas. Prohens apeló a la «responsabilidad» de los propietarios para que no suban los alquileres, aunque sigue sin aplicar medidas contundentes para afrontar la crisis habitacional.
La decisión del Ayuntamiento de Ibiza de que este año no haya exhibiciones con animales durante la feria medieval, aunque sí que habrá una exposición de cetrería. Los animales han ido desapareciendo en los últimos años de las fiestas y los espectáculos populares y es una buena medida para respetar sus derechos. La feria ha cambiado mucho desde sus inicios en este sentido.
La situación que se vive en el barrio de ses Figueretes con continuos altercados y peleas en la calle, que los vecinos no se cansan de denunciar. Es un hecho que lleva ocurriendo varios años y al que, de momento, parece que es imposible encontrarle una solución. Aunque se ha elevado la presencia de fuerzas de seguridad en el barrio, estos hechos siguen repitiéndose.
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