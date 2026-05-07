Isabel Cadenas, investigadora en memoria histórica, en Ibiza: "Hay toda una generación buscando nuevas formas de relacionarse con el pasado"

La memoria y la ausencia serán las protagonistas este jueves del Club de Lectura Feminista de Ibiza (18.30 horas en el Casal d'Igualtat). El encuentro de las lectoras tratará sobre 'Poética de la ausencia: formas subversivas de la memoria en la cultura visual contemporánea', libro de la periodista y escritora Isabel Cadenas Cañón, que asistirá a la reunión Cadenas es ganadora del premio internacional de periodismo Colombine y autora del podcast 'De eso no se habla', ganador de un premio Ondas en su tercera temporada: 'Se llamaba como yo'. Cadenas y el público compartirán una lectura y conversación de la obra en la que intercambiar impresiones.

"Me gustan muchísimo las conversaciones", confiesa Cadenas en una entrevista telefónica a este medio poco antes de viajar a la isla para el encuentro en el club de lectura, financiado por el Ayuntamiento de Ibiza dentro del marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que entre sus próximas lecturas están 'El eterno retorno. Relatos migratorios en primera persona', de Asmaa Aouattah o 'El puente donde habitan las mariposas', de Nazareth Castellanos. "Estás en escucha activa y viendo lo que a la gente le ha interesado de tu libro. Cada persona lee el libro de una manera y descubres cómo lo han hecho ellos", afirma la periodista, quien forma parte de un club de lectura en Madrid precisamente por este motivo. "La lectura es mucho más rica cuando la compartes con compañeras y es muy interesante ver estas diferentes visiones e impresiones que tú no habías visto o sabido articular", cuenta Cadenas. "Cuando lo haces con otra persona la lectura es mucho más completa", añade.

'Poética de la ausencia' comenzó siendo la tesis doctoral de Cadenas sobre la ausencia. "Me interesaba mucho cómo la gente más joven, de mi generación, estaba investigando sobre memoria histórica sin hablar directamente de memoria histórica. A veces sin hablar de guerra, a veces sin mencionar lo que conocemos tradicionalmente como memoria histórica", explica la periodista. Cadenas observó entonces a toda una generación de creadores del sector audiovisual que estaban haciendo obras de "búsqueda". "La búsqueda de un padre, una madre que se va, etc. Esa búsqueda searticula como un trabajo de memoria histórica aunque tradicionalmente no se le hubiera llamado así, era una forma de politizar esa mirada hacia lo personal", explica Cadenas.

'De eso no se habla'

Cadenas escribió 'Poética de la ausencia' en Nueva York, donde residía en ese momento. Por este motivo, dice, siente que hizo la "teoría antes que la práctica". "Teoricé sobre la generación de autores que estaban hablando sobre la ausencia y al llegar a España me convertí en una de ellas", cuenta la periodista, recordando los inicios de su podcast 'De eso no se habla'. "Son tres temporadas y en las tres hablan sobre la ausencia, sobre esa frase, 'de eso no se habla', que tanto nos han repetido a muchas de nosotras en casa cuando éramos pequeñas", afirma Cadenas. "Los silencios personales de cada familia, si los miras de lejos, en el fondo es una constelación de muchos silencios juntos", afirma. En su podcast, Cadenas cuenta la historia de algunas de estas personas que han vivido esos silencios en sus familias, como Begoña Urroz, protagonista de la tercera y premiada temporada, cuya hermana dos años mayor, a la que nunca llegó a conocer al ser considerada la primera víctima de ETA, se llamaba como ella. También cuenta la historia de Emilio, cuyo abuelo fue asesinado y enterrado en una cuneta por los falangistas durante la Guerra Civil.

Hay obras, cuenta Cadenas, que aunque no tratan directamente la memoria histórica hablan sobre ella. "Tratan de cuestionar la manera en la que nos acercamos al pasado y muestran la ausencia en una familia o un silencio en una familia", explica. "Una ausencia de la que nadie habla, en el fondo, va creando una presencia. No es que, por no hablar de ella, desaparezca, sino que está más presente y va desestabilizando todo lo que hay alrededor", añade Cadenas. Los artistas que investiga la periodista en su obra buscan "maneras más híbridas" de expresar esta ausencia. "Mezclan formatos, tiempos, buscan fórmulas que se alejan más de lo tradicional", afirma la periodista. "A mí me gusta mucho hablar de fantasmas, porque son una presencia pasada que está en el presente", explica la periodista.

El trabajo de cineastas como Concha Barquero, Alejandro Alvarado, Carolina Astudillo u Oskar Alegría, así como fotógrafos como Noelia Pérez y Carol Caicedo, son algunos de los artistas que ha estudiado en su libro. "Trabajan en un formato que yo llamo poético porque, tienen que ver con la ausencia, pero también con lo poético. Es una manera de construir que no es lineal, que tiene que ver mucho con la subjetividad, tanto de artistas como del pasado", explica Cadenas, quien cuenta que las experiencias del pasado pueden tener su propia subjetividad. "No es una manera de contar más lineal como nos tienen acostumbrados en el cine o literatura más tradicional", añade. La periodista destaca de estos autores que, en lugar de cerrar preguntas, generan más.

Relacionarnos con el pasado

Cada vez hay más películas u obras literarias que hablan o aluden al pasado, más trabajos relacionados con la memoria. "Cada vez hacemos más trabajos de memoria, desde las películas de Carla Simón hasta la reciente de Alba Flores sobre su padre. Hay un montón", explica Cadenas. "Cada vez hay más artistas que trabajan en recuperar una memoria que nos habían dicho que era individual, pero que realmente es una memoria colectiva de toda una generación que está tratando de buscar nuevas formas de relacionarse con el pasado", afirma. "Estamos en un tiempo en el que claramente estamos mirando, y relacionándonos mucho más con el pasado y construyendo diálogos con el pasado", reflexiona.

Para la periodista, este acto de mirar al pasado es importante para entender el presente. "Para mí es de dar lugar al pasado en el presente y entender qué parte de nosotras se relaciona con ese pasado. Somos pasado, aunque no queramos", explica Cadenas.