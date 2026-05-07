El Ib- Salut acondiciona un aparcamiento provisional junto al hospital de Ibiza

El Ib-Salut ha iniciado los trabajos de desbrozamiento para acondicionar un aparcamiento provisional en Can Misses, donde se trasladará el centro de salud de es Viver cuando den comienzo las obras de ampliación de sus instalaciones. Se da la circunstancia de que el solar para esta zona de estacionamiento, enclavado entre el antiguo hospital, la calle Corona y el segundo cinturón de ronda (E-20), es el mismo donde en los últimos días se ha formado un nuevo asentamiento de infraviviendas.

Una vez que concluya el desbrozado, se vallará el terreno y, posteriormente, se acondicionará el suelo para cubrirlo de grava, según indicó ayer el portavoz del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Esta actuación tiene como objetivo absorber el aumento de usuarios que recibirá diariamente el denominado edificio J, donde se ubicaba el antiguo hospital.

Entre los proyectos más ambiciosos del Ib-Salut para este año destaca la reforma del centro de salud de es Viver, que tiene una duración prevista de dos años. Durante este periodo, los profesionales sanitarios de este ambulatorio atenderán a sus pacientes en las instalaciones del edificio J del complejo hospitalario de Can Misses.

Aumento de consultas

El futuro centro de salud de es Viver, que se construirá en el mismo solar que ocupa actualmente, contempla un edificio de tres plantas y un aparcamiento en el sótano, según avanzó el Servei de Salut en la presentación del proyecto, obra del arquitecto Alejandro Cano. El objetivo de esta actuación es dar respuesta al aumento de población y de tarjetas sanitarias de los últimos años en la ciudad de Ibiza, de manera que en es Viver se crearán más consultas de medicina general, enfermería y salud mental.

Las obras de este centro de salud aún deben salir a concurso público. No obstante, el Ib-Salut anunció en su momento que sus previsiones eran que los trabajos comenzaran en el último trimestre de este año y que finalizaran en 2028.