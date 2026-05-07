La lagartija de Ibiza y Formentera renace en el Zoo de Barcelona: 32 crías en solo un año

El programa de cría ex situ de la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), una de las especies más emblemáticas de Ibiza y Formentera, ha superado las expectativas en su primer año con el nacimiento de 32 crías en el Zoo de Barcelona. El proyecto está impulsado por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear en colaboración con el centro zoológico barcelonés.

Los buenos resultados han llevado a la conselleria a ampliar la iniciativa con el traslado al Zoo de Barcelona de 33 nuevos ejemplares sanos y genéticamente diversos capturados en islotes de las Pitiusas. La finalidad es reforzar las líneas reproductoras y garantizar la supervivencia de una especie clave en los ecosistemas insulares, especialmente amenazada por la expansión de especies exóticas invasoras, como las serpientes.

Primeros resultados

El proyecto comenzó en mayo de 2025 con el traslado a Barcelona de 17 ejemplares para constituir las primeras líneas reproductoras fuera de su hábitat de la especie. Se crearon tres grupos diferenciados: dos correspondientes a poblaciones de Ibiza, con dos machos y tres hembras cada una, y una de Formentera, integrada por tres machos y cuatro hembras.

Desde entonces, los primeros reproductores han permitido obtener 16 puestas y 32 crías. Algunas parejas han realizado dos e incluso tres puestas, lo que ha permitido superar las previsiones iniciales del programa. Además, las primeras puestas procedían de hembras ya grávidas, un hecho de especial valor biológico y genético, al incorporar descendencia de machos distintos a los incluidos inicialmente en el proyecto.

Lagartija pitiüsa en el Zoo de Barcelona. / CAIB

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, visitaron este jueves las instalaciones del Zoo de Barcelona, donde, junto al director del centro, Antoni Alarcón, realizaron el seguimiento de la evolución del programa y presentaron su ampliación.

Simonet destacó que los primeros resultados son "una noticia esperanzadora para la conservación de la biodiversidad balear" y confirman que las actuaciones impulsadas por el Govern, con el apoyo técnico y científico del Zoo de Barcelona, "van en la dirección correcta". El conseller añadió que la protección de la lagartija pitiusa supone también "un compromiso con el patrimonio natural de las islas y con las generaciones futuras".

Nuevas capturas en islotes de las Pitiusas

La nueva fase del programa se inició el pasado mes de abril con una campaña de capturas selectivas realizada por técnicos del Govern y especialistas en fauna silvestre en islotes especialmente vulnerables a la presión de depredadores invasores. Los 33 ejemplares capturados proceden de Cala Salada, ses Margalides, la illa Murada, es Caragoler Gros y sa Sal Rossa.

Todos los animales se trasladaron al Zoo de Barcelona siguiendo estrictos protocolos de bienestar animal y control sanitario, y ya forman parte de las líneas reproductoras del programa.

La actuación hace frente a una de las principales amenazas ambientales de las Islas Baleares: la proliferación de especies exóticas invasoras, especialmente ofidios, que comprometen las poblaciones de fauna autóctona y han provocado la regresión de especies como la lagartija pitiusa en distintas zonas.

Un plan para recuperar la especie en Ibiza y Formentera

Anna Torres destacó la importancia de combinar actuaciones sobre el terreno con programas de conservación fuera del hábitat natural. "Este proyecto nos permite actuar con anticipación ante un escenario de riesgo real para la especie. No solo preservamos ejemplares, sino que protegemos su diversidad genética y generamos conocimiento científico clave para su recuperación", afirmó.

Por su parte, el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcón, destacó que los resultados del primer año confirman la eficacia de los programas de conservación ex situ y evidencian el compromiso del centro con la gestión de las poblaciones de lagartija pitiusa impulsada por el Govern balear. Según Alarcón, se trata de uno de los proyectos de conservación más relevantes que el Zoo desarrolla fuera de Cataluña.

La conselleria trabaja con la perspectiva de desarrollar, en fases posteriores, programas de refuerzo poblacional y reintroducción en zonas seguras de Ibiza y Formentera, una vez se avance en el control de los ofidios invasores. El objetivo final es recuperar progresivamente la presencia de la especie en áreas donde ha desaparecido o se encuentra en regresión crítica.

La lagartija pitiusa es una especie clave en los ecosistemas de Ibiza y Formentera y un símbolo de la identidad natural de las islas. Su conservación se mantiene como una prioridad dentro de las políticas de protección de la biodiversidad del Govern.