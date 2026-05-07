Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Construcciones Cap de BarbariaRafael TrigueroEl tiempo en IbizaPrograma Ibiza MedievalVídeo viral
instagramlinkedin

Feria

Raúl, vendedor de torreznos en la Ibiza Medieval: “Llevamos tres años viniendo, es cansado”

Raúl, comerciante de Ciudad Real, arranca su tercera edición en la feria con productos elaborados artesanalmente y asegura que, pese al cansancio y al mal tiempo, el ambiente “está muy bien”

Raúl: “Yo vendo aceitunas y torreznos y todo lo elaboramos nosotros”

Raúl: “Yo vendo aceitunas y torreznos y todo lo elaboramos nosotros”

Sergio G. Cañizares

Alejandra Larrazábal

Sergio G. Cañizares

Ibiza

La feria Medieval de Ibiza comenzó este jueves con una primera jornada marcada por la lluvia, algo que no ha impedido que comerciantes y visitantes comenzaran a dar vida a las calles del casco histórico. Entre los puestos instalados se encuentra el de Raúl, vendedor de aceitunas y torreznos, que llega desde Castilla-La Mancha, concretamente desde Ciudad Real, junto a su familia.

“Nosotros elaboramos y hacemos todo”, explica Raúl, que destaca el carácter artesanal de sus productos. En su parada, las aceitunas funcionan como uno de los clásicos, aunque reconoce que los torreznos son lo que más sorprende al público. “A lo mejor las aceitunas son más de picoteo, pero los torreznos los prueban y se los van comiendo”, comenta.

El comerciante admite que no es un producto para todos los gustos, aunque asegura que la mayoría de quienes se acercan terminan llevándoselos. “Los torreznos nos gustan, aunque no a todo el mundo, pero la mayoría se los llevan”, señala.

Raúl participa por tercer año consecutivo en la Ibiza Medieval. Aunque reconoce el esfuerzo que supone desplazarse y afrontar varios días de intensa actividad, valora positivamente la experiencia. “Estoy cansado, hay mucho jaleo, pero bien, la verdad que muy bien”, afirma.

Noticias relacionadas y más

A pesar de la lluvia caída durante este primer día, los comerciantes han comenzado ya sus jornadas con normalidad, confiando en que el ambiente mejore durante el resto de la feria, que se prolongará hasta el domingo, y que vecinos y visitantes sigan llenando las calles de Dalt Vila.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
  2. Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
  3. Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
  4. Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
  5. Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
  6. Reacciones al posible cierre de uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza: «Es Puetó tendría que ser declarado Bien de Interés Cultural»
  7. Cazadas 85 personas tirando la basura fuera de horas o de los contenedores en Ibiza: 40.000 euros en multas en Sant Josep
  8. El propietario de una vivienda en Ibiza: 'Tengo una licencia turística legal y no puedo alquilar la casa

Raúl, vendedor de torreznos en la Ibiza Medieval: “Llevamos tres años viniendo, es cansado”

Raúl, vendedor de torreznos en la Ibiza Medieval: “Llevamos tres años viniendo, es cansado”

Verónica, artesana de joyas de plata en la Ibiza Medieval: “Es muy bonita la zona amurallada, como para venir, pasear y que te transporte a otro momento”,

Verónica, artesana de joyas de plata en la Ibiza Medieval: “Es muy bonita la zona amurallada, como para venir, pasear y que te transporte a otro momento”,

La vuelta a Ibiza en 203 kilómetros de cinco 'jubiletas'

La vuelta a Ibiza en 203 kilómetros de cinco 'jubiletas'

Formentera reclama más herramientas para proteger un territorio «especialmente frágil» ante la vivienda, la migración y el deterioro del litoral

Formentera reclama más herramientas para proteger un territorio «especialmente frágil» ante la vivienda, la migración y el deterioro del litoral

La secretaria de Estado de Turismo, sin sitio en la zona de autoridades de la Ibiza Medieval

La secretaria de Estado de Turismo, sin sitio en la zona de autoridades de la Ibiza Medieval

Ibiza hará "lo que sea necesario" para evitar el sacrificio de Ikram, la perrita que llegó en patera

Ibiza hará "lo que sea necesario" para evitar el sacrificio de Ikram, la perrita que llegó en patera

Vicent Marí pide repatriar a 70 menores argelinos tutelados en Ibiza: "No están abandonados, están en contacto permanente con sus familias"

Vicent Marí pide repatriar a 70 menores argelinos tutelados en Ibiza: "No están abandonados, están en contacto permanente con sus familias"

El Govern destina 15 millones de euros a medidas sociales ante la crisis provocada por la Guerra en Irán

El Govern destina 15 millones de euros a medidas sociales ante la crisis provocada por la Guerra en Irán
Tracking Pixel Contents