Raúl, vendedor de torreznos en la Ibiza Medieval: “Llevamos tres años viniendo, es cansado”

La feria Medieval de Ibiza comenzó este jueves con una primera jornada marcada por la lluvia, algo que no ha impedido que comerciantes y visitantes comenzaran a dar vida a las calles del casco histórico. Entre los puestos instalados se encuentra el de Raúl, vendedor de aceitunas y torreznos, que llega desde Castilla-La Mancha, concretamente desde Ciudad Real, junto a su familia.

“Nosotros elaboramos y hacemos todo”, explica Raúl, que destaca el carácter artesanal de sus productos. En su parada, las aceitunas funcionan como uno de los clásicos, aunque reconoce que los torreznos son lo que más sorprende al público. “A lo mejor las aceitunas son más de picoteo, pero los torreznos los prueban y se los van comiendo”, comenta.

El comerciante admite que no es un producto para todos los gustos, aunque asegura que la mayoría de quienes se acercan terminan llevándoselos. “Los torreznos nos gustan, aunque no a todo el mundo, pero la mayoría se los llevan”, señala.

Raúl participa por tercer año consecutivo en la Ibiza Medieval. Aunque reconoce el esfuerzo que supone desplazarse y afrontar varios días de intensa actividad, valora positivamente la experiencia. “Estoy cansado, hay mucho jaleo, pero bien, la verdad que muy bien”, afirma.

A pesar de la lluvia caída durante este primer día, los comerciantes han comenzado ya sus jornadas con normalidad, confiando en que el ambiente mejore durante el resto de la feria, que se prolongará hasta el domingo, y que vecinos y visitantes sigan llenando las calles de Dalt Vila.