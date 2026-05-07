El puerto de Ibiza y la Marina, cerrados al tráfico de motos y coches sin autorización desde este lunes

El Ayuntamiento de Ibiza reactivará este próximo lunes, 11 de mayo, las restricciones de tráfico de la zona Acire de la Marina con motivo del inicio de la temporada estival. La medida, que queda suspendida durante los meses de menor afluencia, vuelve a aplicarse para reducir el tráfico en este barrio histórico de la ciudad.

Las zonas de Áreas de Circulación Restringida (Acire), limitan el acceso de vehículos a determinados espacios urbanos, especialmente en entornos históricos, con el objetivo de pacificar el tráfico, mejorar la movilidad y reducir la contaminación. El acceso queda reservado, entre otros, a residentes con autorización, servicios públicos, vehículos de emergencia y operaciones de carga y descarga en los horarios establecidos.

Las motos también deberán tener permiso

Como novedad este año, las motocicletas tampoco podrán acceder a la zona (Acire) de la Marina si no cuentan con la correspondiente autorización municipal. El horario de carga y descarga será de 8 de la mañana a 17 horas de lunes a viernes y de 8 a 14 horas los sábados.

El Ayuntamiento recuerda que los trámites para solicitar el acceso a la zona (Acire) del puerto para residentes y comerciantes pueden realizarse a través de la sede electrónica municipal, enlazada desde la página de movilidad del Consistorio. En esa misma página también figura el teléfono de atención ciudadana del Ayuntamiento, 971 397 600, para consultas relacionadas con los servicios municipales.