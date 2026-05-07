El Govern balear niega abandono tras la explosión de gas en Ibiza: «No hemos dejado de trabajar desde el primer día»

El conseller de Vivienda del Govern balear, José Luis Mateo, ha salido al paso de las quejas de varias familias afectadas por la explosión de gas registrada en un edificio del Ibavi en Ibiza, que denunciaron “abandono” y “falta de respuestas” dos semanas después del siniestro. Tras la Conferencia de Presidentes del Govcern balear y consells insulares celebrada este jueves en Formentera, Mateo ha rechazado esas acusaciones y ha asegurado que el Ibavi trabaja desde el primer día para devolver la normalidad a la promoción pública.

“Desde el primer día, desde el Ibavi estamos preocupados sobre todo por la situación, por el accidente en sí mismo, por la situación de los heridos y, desde luego, no hemos dejado de trabajar desde el primer día para volver a la normalidad y que los vecinos puedan volver a la normalidad lo antes posible”, ha afirmado el conseller.

Mateo también ha querido agradecer la labor del Ayuntamiento de Ibiza tras la explosión. Según ha señalado, el Consistorio colaboró desde el primer momento y proporcionó viviendas a los afectados mientras fue necesario, antes de que algunos pudieran regresar a sus casas. En este sentido, el conseller ha destacado que 17 familias ya han podido volver a sus viviendas en menos de diez días. “En apenas una semana, no ha llegado a diez días, 17 de sus vecinos ya están de nuevo en sus hogares”, ha subrayado.

El titular autonómico de Vivienda ha explicado que esas familias han regresado “en las mejores condiciones”, después de que se haya cambiado toda la instalación del edificio. Mateo ha recordado que la promoción ya no cuenta con instalación de gas y que ahora dispone de instalación eléctrica, lo que permite a los residentes cocinar y tener agua caliente.

No obstante, ha precisado que hay dos familias que tardarán más tiempo en regresar a sus viviendas. Según ha explicado, esto se debe, por un lado, al estado en el que quedaron los dos pisos más afectados por la explosión y, por otro, a la necesidad de contar con autorización judicial y con la intervención de las compañías aseguradoras antes de iniciar las obras de rehabilitación y reacondicionamiento. “En cuanto sea posible, también se hará. Mientras tanto, lógicamente, esas familias serán realojadas y, el tiempo que sea necesario, serán realojadas hasta que puedan volver a sus casas”, ha asegurado.

«Ni vamos a abandonar, ni hemos abandonado, ni abandonaremos»

Las declaraciones de Mateo llegan después de que varias familias afectadas denunciaran a través de una nota remitida a Diario de Ibiza que continuaban viviendo entre “obras defectuosas, riesgos eléctricos, alarmas que suenan sin control” y sin un interlocutor claro por parte de las administraciones. El conseller ha negado que el Ibavi haya dejado solos a los residentes y ha recalcado que la queja publicada “no es el sentir general” de los vecinos de la promoción pública.

“Me gustaría que quedara claro que desde el Ibavi ni vamos a abandonar, ni hemos abandonado, ni abandonaremos, ni tampoco dejaremos de informar, como no hemos dejado de informar en ningún momento a los vecinos de esa promoción”, ha señalado.

Mateo ha defendido que personal propio del Ibavi se desplaza desde Palma y que cada día hay trabajadores del instituto público siguiendo el curso de las obras en el edificio. También ha recordado que la delegada del Ibavi en Ibiza y las oficinas del organismo en la isla están a disposición de los inquilinos.

El conseller asegura que los vecinos no pagarán alquiler hasta que acaben las obras

Uno de los principales motivos de malestar de los residentes era el cobro del alquiler pese al anuncio de suspensión temporal de las rentas tras la explosión. Mateo ha explicado que el cargo girado durante los primeros días de mayo correspondía al alquiler de abril y que no pudo frenarse porque los datos ya habían sido enviados a las entidades bancarias.

Aun así, el conseller ha insistido en que los vecinos no pagarán el alquiler hasta que finalicen las obras. “Efectivamente, los vecinos no van a pagar las cuotas del alquiler hasta que finalicen todas las obras que están en el contrato”, ha afirmado. Según Mateo, el Ibavi está estudiando ahora cuál es la mejor fórmula para compensar ese recibo: devolver el pago correspondiente al mes de abril o alargar un mes más la suspensión del alquiler cuando terminen las obras. “Transmitir total tranquilidad que, tal y como se prometió, y así va a ser, no van a pagar las rentas hasta que finalicen esas obras”, ha remarcado.

Obras de mejora en una promoción sin actuaciones en 20 años

El conseller ha explicado además que las obras de acondicionamiento se están aprovechando para adaptar y ordenar algunas mejoras que los propios vecinos habían realizado, como la instalación de aparatos de aire acondicionado, incluso en casos en los que no contaban con autorización del Ibavi.

Mateo ha defendido que, pese al “desgraciado accidente”, las actuaciones permitirán mejorar las condiciones de la promoción. “Estas obras de acondicionamiento, que en 20 años no se habían realizado, lo que va a suponer es que esos vecinos de la promoción al final gocen de unas mejores instalaciones, de un mejor equipamiento, de una nueva carpintería y que, en definitiva, puedan disfrutar de estas viviendas de la mejor manera posible”, ha afirmado.

Las explicaciones del conseller se producen después de que los afectados aseguraran que el problema ya no era solo la explosión, sino lo ocurrido después: falta de información, ausencia institucional, viviendas intervenidas sin control, personas sin orientación médica y familias obligadas a convivir con miedo dentro de sus propias casas, según denunciaron en un comunicado de algunas familias del bloque.