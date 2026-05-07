Eroski inaugura un nuevo supermercado franquiciado en Ibiza

Eroski ha inaugurado un nuevo supermercado en el número 12 de la calle Aragón, en Ibiza, bajo la enseña Eroski City. El establecimiento dispone de 300 metros cuadrados de sala de ventas, cuenta con una plantilla de seis personas y ofrece más de 3.000 referencias, con productos de marcas de fabricantes líderes, marcas propias y productores locales.

La cooperativa explica que el nuevo supermercado incorpora “un trato personalizado al cliente”, “una fuerte apuesta por los productos locales y frescos de temporada”, la promoción de la alimentación saludable y nuevas fórmulas para ahorrar en la compra diaria. La oferta de alimentos frescos incluye especialmente frutas y verduras locales de temporada, mientras que las referencias saludables ganan peso con un amplio surtido de productos ecológicos. El establecimiento ofrece también productos de panadería y bollería recién horneados para garantizar, según Eroski, “la máxima frescura” a su clientela.

Las ofertas y promociones se sucederán cada mes con el objetivo de favorecer el ahorro de las personas consumidoras. La compañía destaca en este ámbito Eroski Club, el programa de fidelización de los socios-cliente con la marca, que ofrece promociones y las ventajas del programa Travel Club. Más de 429.000 consumidores son socios clientes de la cooperativa y disfrutan ya de las ventajas de Eroski Club en Islas Baleares.

46 franquicias en 2025

Eroski inauguró 46 franquicias en 2025, con una inversión global superior a los nueve millones de euros y la creación de 276 nuevos puestos de trabajo. La compañía sostiene que esta expansión, sumada a la transformación de su red de tiendas propias, refuerza el impulso del modelo comercial ‘Contigo’, que caracteriza a sus establecimientos.

La cooperativa mantiene el impulso de su modelo de franquicia con una red que supera los 600 establecimientos franquiciados en toda España. A lo largo del ejercicio 2026, Eroski prevé abrir más de 50 nuevas franquicias y continuar la expansión de su red con un enfoque estratégico en Cataluña, País Vasco, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Galicia y Levante, en línea, según la compañía, con su estrategia de crecimiento sostenible y de proximidad.

Eroski recibió el premio a la mejor franquicia en la categoría ‘Franquicias de Supermercados’ en los premios ‘Comercio del Año 2025-2026’. La cooperativa señala que estos reconocimientos son concedidos por las personas consumidoras en el mayor certamen de consumidores de España y uno de los mayores estudios de mercado del sector del retail.

La compañía ha recibido también el Premio a la “Franquicia con Mejor Trayectoria” en la edición celebrada en 2024 en el Salón FrankiNorte de Vitoria, otorgada por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF).

Asimismo, uno de los franquiciados de Eroski fue reconocido como el ‘Mejor Franquiciado del Año’ en la categoría de alimentación, también por la AEF. La cooperativa afirma que este premio destaca su labor diaria y cómo personifica los valores con los que Eroski entiende la franquicia, así como el esfuerzo en la formación y el asesoramiento continuo a los franquiciados. Estos valores, según la compañía, se trasladan a toda la red respaldados por un plan de marketing para las franquicias de Eroski.

La cooperativa mantiene además su convenio de colaboración con la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) para apoyar e impulsar el emprendimiento entre los jóvenes empresarios y los autónomos. Eroski asegura que, además de reforzar su compromiso con el emprendedor, busca contribuir al desarrollo de la economía local en las distintas comunidades autónomas.