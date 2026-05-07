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Eliseo, vendedor de bisutería en la Ibiza Medieval : “Es el primer año que venimos, tenemos las expectativas altas”

El comerciante participa por primera vez en la feria con un puesto en Vara de Rey, donde ofrece pendientes, pulseras y colgantes de acero y resina

Eliseo: "Expectativas altas. Es el primer año que venimos"

Eliseo: "Expectativas altas. Es el primer año que venimos"

Sergio G. Cañizares

Alejandra Larrazábal

Sergio G. Cañizares

Ibiza

Eliseo afronta con “expectativas altas” su primera participación en la Ibiza Medieval. Instalado en Vara de Rey, el comerciante atiende su puesto vestido como un rey del medievo, con corona y ropajes en sintonía con el ambiente histórico de la cita.

En su parada predominan los pendientes, pulseras y colgantes, elaborados principalmente en acero y con diseños que buscan diferenciarse de los modelos más habituales. “Intentamos traer alguna cosa diferente”, explica Eliseo, que asegura estar satisfecho con la acogida recibida durante la primera jornada.

El vendedor destaca la importancia de trabajar con acero, especialmente en productos pensados para la temporada de primavera y verano. Según señala, este material evita que las piezas cambien de color y reduce el riesgo de alergias. Además, algunos artículos incorporan detalles de resina, con enganches y acabados variados.

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Aunque es su primer año en la feria, Eliseo asegura que, por lo que ha podido hablar con otros compañeros, las sensaciones son positivas. “Estamos contentos”, resume desde su puesto, donde confía en mantener la buena aceptación de sus productos durante los próximos días.

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