Huelga en las 'escoletes' de Ibiza: UGT cifra el seguimiento de la protesta en un 60% y Educación lo rebaja al 3,45%

Las trabajadoras del sector de la Educación Infantil de 0 a 3 años se movilizaron este jueves en Ibiza para reclamar la dignificación de sus condiciones laborales, un mayor reconocimiento profesional y la negociación de un convenio colectivo autonómico propio para Baleares. La protesta forma parte de la jornada de huelga convocada en todo el país por CGT y CCOO y cuenta en las islas con el apoyo de CCOO, UGT Ensenyament y STEI.

En Ibiza, la red de 0-3, con el respaldo de las organizaciones sindicales, convocó una concentración a las 18 horas en Vara de Rey, en la que se había llamado a las participantes a visibilizar sus reivindicaciones vistiendo camisetas amarillas. También se convocaron concentraciones en Palma, en la plaza de España, y en Ciutadella, en la plaza del Born.

Cifras dispares sobre el seguimiento

Según los datos aportados por UGT, la huelga tuvo en Ibiza un seguimiento global estimado del 60%, aunque en algunas escoletes la adhesión llegó al 90%. En Menorca, el seguimiento se situó en torno al 80%, mientras que en Mallorca fue del 70%, según las mismas fuentes sindicales.

La conselleria de Educación y Universidades, sin embargo, cifró el seguimiento en el conjunto de Baleares en un 7% hasta las 11 horas, según datos recogidos por Europa Press. Esto supone que 139 trabajadores de un total de 1.970 secundaron los paros en el archipiélago a esa hora. Por islas, Formentera registró el mayor seguimiento según los datos oficiales, con un 14,8%, seguida de Menorca, con un 8,7%, y Mallorca, con un 7,13%. En Ibiza, Educación situó el seguimiento en el 3,45%.

En el conjunto de las Islas, el mayor seguimiento se dio en los centros de Educación Infantil de las administraciones locales, con 123 de 1.022 trabajadores en huelga, un 12%.

Un convenio propio para Baleares

Desde UGT Servicios Públicos, Azahar Tortonda, secretaria del sector enseñanza de UGT Servicios Públicos Islas Baleares, explica que la huelga estatal se ha hecho coincidir en Baleares con la tercera movilización para reclamar a la patronal del sector que se siente a negociar un convenio colectivo autonómico de educación infantil de 0 a 3 años.

Tortonda destaca que las islas tienen una realidad específica marcada por “la insularidad” y “el alto coste de vida”, por lo que considera necesario un marco laboral que mejore las condiciones fijadas en el convenio estatal. Los sindicatos defienden también que esta etapa sea reconocida plenamente como educativa y que las escoletes se rijan por el calendario escolar fijado cada año por la conselleria de Educación.

Salarios bajos y más reconocimiento

Los sindicatos denuncian que las condiciones salariales actuales no se corresponden con la formación ni con la responsabilidad que asumen las educadoras infantiles. Desde UGT explican que las trabajadoras de las escoletes privadas perciben alrededor de 1.245 euros, mientras que en algunos centros con licitaciones antiguas no llegan al salario mínimo interprofesional.

“Estamos hablando de salarios de 1.200 euros, muy bajos, que no retribuyen la función que efectúan las trabajadoras”, afirma Tortonda, que recuerda que se trata de técnicas superiores de Educación Infantil a cargo de niños y niñas de 0 a 3 años.

Además de la mejora salarial y del convenio autonómico, las organizaciones sindicales reclaman una reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa, es decir, la presencia de dos profesionales en el aula. También piden diferenciar las horas lectivas de las no lectivas, destinadas a la preparación pedagógica, la organización de materiales y la planificación educativa.

Un colectivo feminizado

Los sindicatos también ponen el acento en el carácter feminizado del sector. Desde el STEI recuerdan que las profesiones ejercidas mayoritariamente por mujeres han sufrido históricamente una falta de reconocimiento social y laboral.

“Las profesiones feminizadas, como esta, tienen históricamente una falta de reconocimiento muy significativa”, señalan desde el sindicato. Las organizaciones convocantes consideran que esta realidad ha contribuido a mantener durante años salarios bajos, escaso reconocimiento profesional y condiciones insuficientes para una etapa que consideran esencial en el desarrollo de los niños y niñas.

Los sindicatos han convocado de nuevo a la patronal el próximo 13 de mayo para constituir la comisión negociadora del convenio colectivo autonómico. UGT espera que las empresas “tomen conciencia” y asuman la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco laboral para las trabajadoras de las escoletes.

La concentración de este jueves en Vara de Rey busca hacer visible una reivindicación que, según los sindicatos, trasciende el ámbito laboral y afecta al reconocimiento social de la primera etapa educativa.