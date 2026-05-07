Sucesos
Detenido un hombre tras acceder violentamente a varias viviendas en Ibiza
Los hechos, que dieron lugar a una situación de gran tensión, se produjeron este miércoles en Sant Josep
Un hombre accedió violentamente a varias viviendas de Sant Josep este miércoles, lo que obligó a activar una rápida intervención policial tras un aviso recibido a través del 112.
Varias patrullas de la Policía Local de Sant Josep se desplazaron de inmediato ante una situación de gran tensión. Según ha informado el cuerpo municipal en sus redes sociales, la actuación de los agentes y la colaboración ciudadana permitieron localizar e inmovilizar al individuo antes de que se produjeran daños mayores o lesiones más graves.
Durante la intervención, los agentes asistieron a varias personas afectadas y coordinaron el operativo con la Guardia Civil y los servicios sanitarios. El detenido fue trasladado posteriormente para valoración médica debido a su elevado estado de alteración.
La Policía Local también ha señalado que un vehículo policial sufrió daños durante el traslado.
El cuerpo municipal ha agradecido la colaboración y la “sangre fría” de los vecinos que alertaron rápidamente de la situación, así como el trabajo conjunto de todos los servicios de emergencia actuantes.
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