Un camión pierde su remolque y provoca retenciones de más de dos horas en una carretera de Ibiza

Un camión articulado provocó este miércoles el corte parcial de la EI-20, el segundo cinturón de ronda que rodea la ciudad de Ibiza, después de que se desenganchara su semirremolque en el kilómetro tres en sentido de Ibiza a Santa Eulària, según informan fuentes del operativo de emergencias. El incidente, ocurrido a primera hora de la tarde y cuyas causas no han trascendido por el momento, generó retenciones durante más de dos horas en uno de los principales ejes viarios de la isla.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para asegurar la zona y regular la circulación, así como el equipo de Carreteras del Consell, según las mismas fuentes. La complejidad de la intervención obligó a movilizar una grúa de gran tonelaje de Grúas Ibiza para retirar el vehículo pesado de la calzada y permitir de nuevo el tráfico normal.

Causas del accidente

Los operarios de Grúas Ibiza realizaron las maniobras de elevación y reenganche del semirremolque, que había quedado cruzado e invadía parte de la calzada. Tras asegurar la carga y comprobar el sistema de enganche del vehículo tractor, procedieron a la retirada completa del conjunto articulado, lo que permitió restablecer la normalidad del tráfico.

No se registraron daños personales. Las causas del desenganche están siendo investigadas para determinar si se debió a un fallo mecánico del king pin (perno de acoplamiento que une el semirremolque con la cabeza tractora), del plato de quinta rueda (la base de enganche situada sobre el vehículo tractor) o a un error en el proceso de acoplamiento, según añaden las mismas fuentes del operativo de emergencias.