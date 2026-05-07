Ibiza hará "lo que sea necesario" para evitar el sacrificio de Ikram, la perrita que llegó en patera

"Desde el Ayuntamiento de Ibiza, que la tenemos acogida y la hemos cuidado desde su llegada. Estamos agotando todas las vías posibles para evitar su sacrificio", responde un portavoz del Ayuntamiento de Ibiza este jueves a Diario de Ibiza cuando se le pregunta por la perrita Ikram, llegada en patera desde Argelia el pasado mes de junio. En los últimos días, agotado ya el tiempo previsto de cuarentena, se ha reactivado la recogida de firmas y la movilización social para salvarla.

Preguntado por los pasos que seguirán a continuación afirma: "Los que sean necesarios para evitar su sacrificio". "Si podemos evitarlo, no [se la sacrificará]", mantiene el portavoz. Ikram sigue, por tanto, bajo tutela del Consistorio.

El partido animalista Pacma en Ibiza pidió conocer cuál es la situación actual de Ikram y ha exigido a las administraciones que garanticen que el animal no será sacrificado. "Miles de personas han pedido que se salve la vida de Ikram y es fundamental que las instituciones actúen con transparencia y humanidad", han señalado desde el partido en un comunicado. Aunque no se confirma del todo desde el Ayuntamiento señalan que evitarán por todas las vías posibles que eso suceda.

Qué se decidió cuando llegó Ikram

El verano pasado, dada la novedad de caso, fuentes del Ministerio de Agricultura expusieron: "El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras tener conocimiento de la entrada en la isla de Ibiza, de manera irregular, de un animal de la especie canina, proveniente de Argelia, señala que corresponde al Ayuntamiento de Ibiza la recogida de animales extraviados y abandonados, así como su alojamiento en un centro de protección animal, como de hecho ya está haciendo el Consistorio".

Además, las fuentes ministeriales recordaron que la aplicación del artículo 22 de la ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y también de la propia normativa de bienestar animal de Baleares, "corresponde a la Administración local la gestión y cuidados de los animales desamparados, como es el caso".