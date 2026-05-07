Homofobia
Profesionales de las artes escénicas de Ibiza y Formentera condenan la agresión homófoba de Thomas Garcia
La Apaep expresa su solidaridad con la víctima y reivindica la cultura como herramienta para defender la diversidad, la libertad y el respeto
La Associació de Professionals de les Arts Escèniques de les Pitiüses (Apaep) ha manifestado su rechazo a la agresión homófoba sufrida por un compañero de profesión el pasado fin de semana en Formentera.
En un comunicado, la entidad trasladó su solidaridad con la víctima y también con todas las personas que han sufrido o sufren violencia por razón de su orientación sexual o identidad de género. Desde la asociación remarcaron que este tipo de ataques son incompatibles con los valores que defienden como colectivo y con los principios de una sociedad democrática. En ese sentido, señalaron que cualquier agresión motivada por la orientación sexual o la identidad de género debe ser condenada con rotundidad.
La cultura como espacio de diversidad
La Apaep aprovechó el comunicado para reivindicar el papel de la cultura, el teatro, la danza y las artes escénicas como espacios de encuentro, reflexión y expresión de la diversidad social.
Según defendieron, la creación artística contribuye a construir una sociedad más justa, empática y respetuosa, en la que todas las voces puedan ser escuchadas y reconocidas. La entidad también subrayó la necesidad de dignificar las profesiones culturales y recordó que las artes escénicas no son solo espacios de creación, sino también herramientas para visibilizar realidades diversas, cuestionar prejuicios y combatir los discursos de odio.
Por último, la asociación reafirmó su compromiso con un entorno cultural libre de discriminación, en el que todas las personas puedan desarrollar su trabajo y expresarse con libertad y seguridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
- Reacciones al posible cierre de uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza: «Es Puetó tendría que ser declarado Bien de Interés Cultural»
- Cazadas 85 personas tirando la basura fuera de horas o de los contenedores en Ibiza: 40.000 euros en multas en Sant Josep
- El propietario de una vivienda en Ibiza: 'Tengo una licencia turística legal y no puedo alquilar la casa
- El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida