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Homofobia

Profesionales de las artes escénicas de Ibiza y Formentera condenan la agresión homófoba de Thomas Garcia

La Apaep expresa su solidaridad con la víctima y reivindica la cultura como herramienta para defender la diversidad, la libertad y el respeto

Hospital de Formentera

Hospital de Formentera / DI

Redacción Ibiza

La Associació de Professionals de les Arts Escèniques de les Pitiüses (Apaep) ha manifestado su rechazo a la agresión homófoba sufrida por un compañero de profesión el pasado fin de semana en Formentera.

En un comunicado, la entidad trasladó su solidaridad con la víctima y también con todas las personas que han sufrido o sufren violencia por razón de su orientación sexual o identidad de género. Desde la asociación remarcaron que este tipo de ataques son incompatibles con los valores que defienden como colectivo y con los principios de una sociedad democrática. En ese sentido, señalaron que cualquier agresión motivada por la orientación sexual o la identidad de género debe ser condenada con rotundidad.

La cultura como espacio de diversidad

La Apaep aprovechó el comunicado para reivindicar el papel de la cultura, el teatro, la danza y las artes escénicas como espacios de encuentro, reflexión y expresión de la diversidad social.

Según defendieron, la creación artística contribuye a construir una sociedad más justa, empática y respetuosa, en la que todas las voces puedan ser escuchadas y reconocidas. La entidad también subrayó la necesidad de dignificar las profesiones culturales y recordó que las artes escénicas no son solo espacios de creación, sino también herramientas para visibilizar realidades diversas, cuestionar prejuicios y combatir los discursos de odio.

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Por último, la asociación reafirmó su compromiso con un entorno cultural libre de discriminación, en el que todas las personas puedan desarrollar su trabajo y expresarse con libertad y seguridad.

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