El álbum
1.600 euros para combatir el cáncer desde las pistas de pádel
El programa Sant Josep contra el Cáncer cerró su edición de este año con un torneo de pádel en Ibiza Pádel Indoor. La actividad permitió recaudar 1.600 euros, que se destinarán a AECC, Apaac, Asociación Elena Torres, Aspanob, IFCC y CMM, entidades que trabajan en la lucha contra el cáncer y en el apoyo a pacientes y familiares.
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
- Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Policía y Guardia Civil buscan al apuñalador de un italiano en Ibiza, que ha huido de la escena del crimen
- Cazadas 85 personas tirando la basura fuera de horas o de los contenedores en Ibiza: 40.000 euros en multas en Sant Josep
- Apuñalan a un hombre en Ibiza: revuelo en la asociación de vecinos de Platja d'en Bossa
- La Justicia avala el cierre de uno de los pocos chiringuitos de toda la vida que quedan en Ibiza