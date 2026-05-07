1.600 euros para combatir el cáncer desde las pistas de pádel

El programa Sant Josep contra el Cáncer cerró su edición de este año con un torneo de pádel en Ibiza Pádel Indoor. La actividad permitió recaudar 1.600 euros, que se destinarán a AECC, Apaac, Asociación Elena Torres, Aspanob, IFCC y CMM, entidades que trabajan en la lucha contra el cáncer y en el apoyo a pacientes y familiares.