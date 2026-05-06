El vídeo viral de unos camareros en el 'opening' de Destino Ibiza: “O la gente tiene mucho dinero o nosotros somos muy pobres”

Trabajar en Ibiza durante la temporada turística puede parecer, desde fuera, una experiencia marcada por la música, el ambiente y las fiestas más exclusivas de la isla. Sin embargo, quienes están detrás de la barra o sirviendo mesas viven esa realidad desde otro punto de vista: muchas horas de pie, ritmo intenso y jornadas que terminan con el cuerpo al límite.

Eso es precisamente lo que ha mostrado en Instagram el creador de contenido @alvarofuentedoval, que ha compartido cómo es un día de trabajo junto a varios amigos en Destino Ibiza. El vídeo arranca con una invitación directa a sus seguidores: “¿Os venís conmigo al opening de Destino?”.

En las imágenes, el grupo se prepara antes de acudir al trabajo. Se arreglan, se dan un par de brochazos y salen hacia el recinto. “Pues nada, estamos aquí los tres, falta Andrea, y nos vamos a trabajar de camareros”, explica el protagonista antes de comenzar una jornada que coincide con una de las citas más esperadas: Marco Carola pinchando en Music On.

A medida que avanza la tarde, el vídeo deja ver el ambiente del evento. La multitud va creciendo hasta que, según relata el propio creador, llega un momento en el que “solo ves cabezas”. La escena resume la intensidad de una jornada en uno de los espacios más conocidos del ocio ibicenco, donde el lujo y la fiesta contrastan con el esfuerzo de quienes trabajan para que todo funcione.

Al terminar, el balance es tan sincero como agotado: “Jornada superada, me quiero tirar por un puente, me duelen los pies”, comenta en tono coloquial, reflejando el cansancio acumulado tras horas de servicio.

“Nos hemos dado cuenta de que la gente tiene mucho dinero o nosotros somos muy pobres”, comenta el creador de contenido al final del vídeo. Una reflexión entre el humor y la realidad que conecta con muchos trabajadores de la temporada en Ibiza, acostumbrados a convivir cada día con un ambiente de lujo que no siempre se corresponde con sus propias condiciones de vida.