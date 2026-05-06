Temperaturas extremas en el instituto Sa Colomina: las familias denuncian la exclusión “arbitraria y discriminatoria” del centro del plan de climatización del Govern

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del instituto Sa Colomina ha denunciado públicamente la decisión de la conselleria de Educación y Universidades del Govern balear de dejar fuera al instituto del plan de climatización anunciado el pasado 15 de abril. La asociación considera que la exclusión del centro se ha producido “sin ninguna justificación técnica conocida” y advierte de que esta situación obliga a 850 alumnos y a más de 120 trabajadores a continuar soportando condiciones térmicas “insostenibles” en las aulas.

Según la asociación, Sa Colomina, al que se refieren como el centro de Secundaria “más masificado” de la isla de Ibiza, arrastra deficiencias estructurales graves. La entidad señala que el instituto cuenta con 42 espacios, 34 aulas ordinarias y ocho específicas, sin ningún sistema de climatización, además de cerramientos obsoletos que no garantizan un aislamiento adecuado.

La asociación sostiene que estas carencias provocan temperaturas extremas, especialmente durante los meses de más calor, lo que dificulta la concentración del alumnado y puede afectar a la salud física y psicológica tanto de los estudiantes como del personal del centro, además de alterar el normal desarrollo de la actividad lectiva.

“No pedimos privilegios, sino justicia”

Las familias denuncian, además, un “agravio comparativo” respecto a otros institutos de Ibiza y Formentera que sí han sido incluidos en el plan de climatización. “No pedimos privilegios, sino justicia y dignidad para nuestros hijos y para el personal del centro”, señala Lola Pujol, presidenta del AFA de Sa Colomina.

La entidad también cuestiona los criterios utilizados por la conselleria para seleccionar los centros incluidos en el plan. Según afirma, ningún técnico se ha desplazado al instituto para evaluar sobre el terreno las carencias estructurales y térmicas. “Si no se ha realizado ninguna visita técnica, ¿en base a qué criterios se ha decidido qué centros necesitan actuación y cuáles no? ¿Y cómo se ha determinado qué centros tienen mayor urgencia que otros?”, añade Pujol.

La presidenta del AFA considera “inaceptable” que se adopten decisiones de esta importancia “sin una evaluación directa de la realidad de cada centro” y, por tanto, “sin una base objetiva y verificable para establecer prioridades”.

Ante esta situación, el AFA presentó el pasado 22 de abril un requerimiento administrativo formal a la conselleria en el que solicita acceso a la información técnica que justificaría la exclusión del instituto Sa Colomina y exige la incorporación inmediata del centro al plan.

La asociación advierte de que, si no recibe respuesta, no descarta elevar el caso al Síndico de Cuentas de las Islas Baleares y acudir, si fuera necesario, a la vía contencioso-administrativa para defender los derechos del alumnado y de la comunidad educativa.

Entre sus reclamaciones, la asociación pide la inclusión inmediata de Sa Colomina en el plan de climatización actualmente en licitación, acceso a todos los informes técnicos y documentos que justifiquen los criterios de selección, un cronograma urgente para modernizar los cerramientos e instalar sistemas de climatización y una reunión con el conseller de Educación, Antoni Vera, para abordar una solución definitiva.