La surrealista hoguera de la pareja de Ibiza, Álex y Ainhoa, en ‘La isla de las tentaciones’: el gato que desató la crisis

La aventura de Álex Palau y Ainhoa en ‘La isla de las tentaciones’ parece que ha terminado de la forma más inesperada: con una hoguera improvisada, lágrimas, nervios, risas contenidas y un gato convertido en protagonista absoluto de la noche. La pareja de Ibiza vivió uno de los momentos más surrealistas de la edición después de que él decidiera abandonar el programa de manera unilateral, completamente hundido por lo que había interpretado al ver las imágenes de su novia en Villa Deseo. El deportista de Ibiza cogió las maletas, una en cada mano, y se marchó de la villa. Lo nunca visto en el programa.

La decisión de Álex, conocido también por haber sido campeón de motonáutica, obligó al programa a activar una hoguera final de urgencia para reunir de nuevo a la pareja. Antes de verle aparecer, Ainhoa no podía creer que su novio se marchara sin despedirse de ella. “Pero Sandra, ¿se va sin mí? Haced algo, traédmelo o algo”, llegó a decir visiblemente alterada.

Álex se derrumba antes de abandonar el programa

Todo estalló en Villa Montaña, cuando Álex vio varias imágenes de Ainhoa junto a las chicas y los tentadores. La escena le superó. Sin poder contener el llanto, se refugió en la habitación, hizo las maletas y comunicó que quería abandonar la experiencia.

Uno de los comentarios que más le afectó fue una conversación en la que Ainhoa hablaba de Fran y del gato que comparte con Álex. La frase que él interpretó como una señal de distancia fue que Fran podía ser el “padrastro” del animal. Aquello terminó de romperle.

En la hoguera, al ver a su pareja llorando, Ainhoa se mostró afectada, aunque también nerviosa por la situación. “Me da mucha pena que esté así, yo nunca lo dejo que se ponga así”, reconoció al ver las imágenes de Álex completamente desbordado.

Las imágenes más románticas de Álex Palau y Ainhoa, la pareja de Ibiza que va a la Isla de las tentaciones / Redes sociales de Álex Palau y Ainhoa J. Gómez

“El gato es tuyo, de tu hermana y mío”

La explicación de Ainhoa convirtió la hoguera en una de las más comentadas de la temporada. La concursante intentó aclarar que todo había sido una confusión y que su comentario sobre el “padrastro” no tenía el sentido que Álex había entendido.

“El gato es tuyo, de tu hermana y mío. Como tiene la edad de tu hermana, le pregunté si le gustaba Helena, de la edición pasada, para presentarle a mi cuñada”, explicó Ainhoa ante la mirada atónita de Álex y Sandra Barneda.

La escena fue tan desconcertante que hasta la presentadora tuvo que contener la risa. Sandra se llevó los dedos a la nariz para intentar mantener la compostura mientras la conversación sobre el gato, la hermana, Helena y el supuesto padrastro seguía creciendo en surrealismo.

Sandra Barneda pregunta por el “padrastro”

El momento alcanzó su punto más cómico cuando Sandra Barneda preguntó directamente a Ainhoa si sabía qué significaba ser padrastro. La ibicenca se rió, se dio cuenta de la confusión y trató de justificar el malentendido diciendo que era “disléxica”.

La explicación no solo descolocó a Álex, sino también la propia hoguera. Lo que había empezado como una crisis de pareja terminó girando alrededor de una frase sobre el gato que, fuera de contexto, había hecho pensar a Álex que Ainhoa estaba proyectando una vida sin él una vez acabado el programa.

Una hoguera entre lágrimas, nervios y confusión

La tensión entre ambos no se limitó al episodio del gato. Álex también se mostró dolido por otras imágenes en las que Ainhoa reconocía haber “dudado de la relación”. Para él, esas palabras confirmaban sus miedos dentro del programa. En ese momento, Sandra Barneda le preguntó a Álex si él había visto cómo Ainhoa pronunciaba esas palabras, a lo que contestó que no, que se lo habían dichos las solteras tras ver imágenes en una de las pruebas de confianza extrema en la pareja que pone el programa: las tentadoras veían los vídeos y luego eran libres de contarles a los chicos lo que habían visto hacer y decir a sus novias en la otra villa.

Ainhoa, por su parte, insistió en que muchas de sus frases se habían entendido de forma equivocada y que sus reacciones estaban marcadas por los nervios. La mezcla de tensión emocional, explicaciones confusas y risas involuntarias convirtió la hoguera en una de las más surrealistas de la historia reciente de ‘La isla de las tentaciones’.

En el programa de hoy miércoles finalmente se conocerá la decisión de la pareja sobre si abandonarán la isla juntos o separados.