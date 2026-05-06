Sant Joan valora instalar un radar en una carretera donde se celebran carreras ilegales

El Ayuntamiento de Sant Joan valora instalar un radar de tramo en la carretera de Cala de Sant Vicent donde continúan produciéndose episodios relacionados con conducciones negligentes y posibles carreras ilegales. La Guardia Civil ha informado de que en el último año se han interpuesto alrededor de 36 denuncias de tráfico en esta zona por infracciones como exceso de velocidad o conducción negligente. Esta petición también será trasladada por la Dirección Insular de la Administración General del Estado, tal y como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado tras la Junta de Seguridad celebrada este miércoles.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa, Tania Marí, y ha contado con la participación de representantes de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil. Durante el encuentro se han analizado las principales líneas de actuación para la temporada estival, con especial atención a la coordinación entre cuerpos de seguridad, el incremento de la presencia policial y la planificación de patrullas conjuntas.

En este sentido, la Guardia Civil ha informado de que se prevén refuerzos policiales para toda la isla, incluida la incorporación de agentes internacionales. Además, se ha acordado trabajar en un calendario organizativo que permita reforzar la vigilancia durante los meses de mayor afluencia. Uno de los puntos destacados ha sido la conveniencia de establecer, como mínimo, una patrulla conjunta semanal entre la Policía Local y la Guardia Civil en horario de tarde noche. El objetivo es aumentar la visibilidad de los efectivos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias, especialmente en aquellas franjas horarias en las que el municipio registra más movimiento.

Junta Seguridad en Sant Joan. / A.S.J.

Renovación del DNI

Otro de los puntos tratados ha sido el servicio del vehículo de documentación de la Policía Nacional, VIDOC, que permite a la ciudadanía renovar documentación sin tener que desplazarse a la Comisaría de Ibiza. La Policía Nacional ha informado de que ya se han realizado varias salidas a distintos municipios y que la próxima visita a Sant Joan está prevista para el 14 de mayo, con una nueva salida prevista para el mes de septiembre.

Durante la sesión también se ha informado del programa 'La Administración cerca de ti', impulsado para acercar trámites administrativos a la ciudadanía, como la expedición de certificados digitales. Está previsto que próximamente se programen visitas al municipio en el marco de esta iniciativa.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, ha agradecido la implicación de todas las instituciones participantes y ha destacado la importancia de mantener una coordinación fluida entre administraciones y cuerpos de seguridad. “La seguridad es una prioridad para nuestro municipio, especialmente durante la temporada estival, cuando aumenta notablemente la presencia de visitantes. La colaboración entre instituciones es esencial para dar una respuesta eficaz a las necesidades de los vecinos y vecinas”, ha señalado.

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El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana y con la prevención, así como su voluntad de continuar trabajando conjuntamente con la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional y el resto de administraciones implicadas.