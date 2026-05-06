El quinto oncólogo dispara las consultas de enfermos de cáncer en el hospital de Ibiza: más de 3.000 citas atendidas en cuatro meses

El Servicio de Oncología médica del Área de Salud de Ibiza y Formentera ha incrementado su actividad un 26,2% en los cuatro primeros meses de 2026, según destaca el Área de Salud de Ibiza y Formentera en un comunicado. La gerencia del Hospital Can Misses recalca que esto se debe a las últimas contrataciones: tras recuperar en febrero la plantilla de cinco oncólogos, lo que ha permitido normalizar la demora para las consultas de revisión.

Según informa el Área de Salud , el Servicio de Oncología médica ha atendido 3.069 consultas entre enero y abril de este año, frente a las registradas en el mismo periodo de 2025.

Las segundas citas y sucesivas, las que más se incrementan

Las primeras citas han aumentado un 3,94%, al pasar de 127 a 132 consultas. El mayor incremento se ha producido en las segundas citas o sucesivas, que han crecido un 27,4%, desde las 2.305 consultas del año pasado hasta las 2.937 actuales, “con el objetivo de poner al día las consultas de revisión”, según señala la nota, que detalla que la plantilla del servicio de Oncología médica está integrada desde febrero por el doctor Carlos Rodríguez Franco, jefe del servicio; el doctor Diego Iglesias Riera; el doctor Urbicio Pérez González; el doctor Hernán Rodríguez Montani, y el doctor Álvaro Ruiz Granados.

Por otra parte, el Área de Salud destaca el papel de la enfermera gestora de Oncología, que realiza el seguimiento del proceso asistencial, con especial atención a los traslados a otros centros, los comités de tumores, las pruebas y la situación bio-psico-social de los pacientes oncológicos.

El gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, asegura: “Normalizar la situación del servicio de Oncología médica fue una de mis primeras tareas al hacerme cargo de la gerencia y constatar con números que hemos vuelto a recuperar la velocidad de crucero es una noticia excelente tanto para los pacientes y sus familias como para los profesionales”.