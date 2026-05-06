El propio Triguero aprobó la zonificación de Can Misses que permitió convertir su local en vivienda a precio limitado, denuncia el PSOE de Ibiza

El PSOE denuncia que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, llevó al pleno del Ayuntamiento de Ibiza la zonificación del barrio de Can Misses para permitir el cambio de uso de locales comerciales a viviendas y que, con su voto, decidió que se pudiera hacer una Vivienda de Precio Limitado (VPL) en el local que adquirió en este barrio. Los socialistas explican en una nota de prensa que esta división por zonas se aprobó en el pleno del 30 de noviembre de 2023, con su abstención. Y que la medida no respondía a una necesidad real de la ciudad y que contrasta con la falta de actuación en otros barrios donde, según señalan, sí existe un problema evidente de locales vacíos que ya se utilizan como vivienda de manera totalmente ilegal.

El alcalde admitió este martes que en diciembre de 2024 adquirió un bajo en el edificio de Can Misses en el que vive con su familia y que lo ha reconvertido en VPL con el objetivo de destinarla al alquiler. Lo hizo en una comparecencia sin preguntas.

Un día después, el responde que Triguero y su familia ocupan actualmente esa VPL, y no su residencia habitual (que el PSOE asegura que es propiedad de su esposa), pese a que la ley impide ser beneficiario de una vivienda de este tipo a quien sea titular de más del 50% de otra vivienda. Añade el PSOE que Triguero no ha inscrito el inmueble en el registro de VPL del Govern pese a disponer de la licencia de primera ocupación desde el 6 de marzo, y que "ningún miembro de la unidad familiar ha presentado la declaración responsable exigida a los beneficiarios" ante la conselleria.

"Dudas legítimas que continúan sin respuesta"

Sobre la aprobación de la zonificación de Can Misses, el PSOE considera que "resulta especialmente cuestionable, o que como mínimo llama la atención", al tratarse de un barrio con muy pocos locales comerciales y teniendo en cuenta que el alcalde "ha tenido en todo momento información privilegiada". Según los socialistas, esa circunstancia le habría permitido "beneficiarse de la operación urbanística en la que trabajaba desde hacía meses". Además, apunta que esta decisión refuerza las sospechas sobre "un posible uso interesado de la planificación urbanística" que, a su juicio, el alcalde "no ha explicado de forma convincente a la opinión pública".

También critican que Triguero está tratando de construir "un relato de víctima" cuando "lo que hay son dudas legítimas que continúan sin respuesta". Los socialistas lamentan que Triguero compareciera sin admitir preguntas para evitar dar explicaciones detalladas sobre el proceso de adquisición y reconversión del local.

"La ciudadanía merece respuestas, transparencia total y explicaciones completas. Cumplir la ley no es suficiente cuando se ostenta un cargo público, la ejemplaridad es lo que debe regir cualquier representante institucional", apunta la concejala socialista Carmen Boned.

Comparecencia inmediata y muestra de documentación

Ante esta situación, el PSOE exige al alcalde que comparezca de inmediato, que acepte todas las preguntas que le tenga que formular la prensa, que muestre toda la documentación para poder conocer cuándo tomó cada decisión y que diga claramente si es verdad o no que hace semanas que vive en la vivienda. Y recuerda que Triguero colocó en ella una valla para garantizar su privacidad, incumpliendo el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de la ciudad.

El PSOE considera que Triguero "no ha aclarado nada" mientras "se siguen acumulando informaciones en los medios de comunicación" que detallan una operación urbanística que califica de "dudosa legalidad".

La concejala socialista Carmen Boned afirma que el PSOE considera que "Triguero juega a la distracción" al centrar su defensa en si se trata o no de una Vivienda de Protección Oficial (VPO), "cuando nunca se ha dicho ni por parte de los medios ni por parte de los grupos políticos que la vivienda que podría estar ocupando de manera irregular sea VPO". "Triguero juega deliberadamente con este concepto legal para desmentir las acusaciones”. La cuestión que está en entredicho, añade, "es si la máxima autoridad de la ciudad, haciendo uso de información privilegiada y teniendo ya viviendas de su propiedad, se puede beneficiar de una fórmula creada por el propio Partido Popular para favorecer el acceso a la vivienda de las personas que más lo necesitan".

El PSOE considera "especialmente grave" que se haya informado de que, para poder garantizarse la compra y disfrute de esta vivienda, "se habrían tramitado donaciones en vida reversibles hacia los hijos menores" del alcalde, lo que, y citan a "expertos", podría suponer "un claro fraude de ley".

El PSOE asegura que Triguero, como le han comentado vecinos, "ha vivido durante las últimas semanas" en la vivienda "que ahora dice que tiene previsto alquilar para cumplir con la ley", lo que, según los socialistas, supondría que el alcalde "ha mentido descaradamente" tras hacerse pública la presunta operación.