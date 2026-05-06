El PSOE denuncia nuevos pagos públicos de Sant Antoni a EDA TV y alerta de posibles irregularidades en la contratación

El PSOE de Sant Antoni ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento, gobernado por el alcalde Marcos Serra, habría seguido destinando fondos municipales a EDA TV, una plataforma que los socialistas califican como "ultra" y "pseudomedio".

Según el grupo municipal socialista, el último contrato adjudicado a esta empresa asciende a 6.043,95 euros y fue firmado en 2025 con el objetivo de promocionar la pintura del artista Okuda en la calle de Santa Agnès de Sant Antoni.

El PSOE sostiene que este contrato se tradujo en un publirreportaje de promoción institucional en el que aparecía el propio alcalde, Marcos Serra, recorriendo la zona donde se encuentra la obra de Okuda acompañado por un reportero de EDA TV. Para los socialistas, esta actuación supone un nuevo ejemplo de lo que consideran una política de “autobombo” financiada con recursos públicos.

Cerca de 16.000 euros en tres años

La formación asegura que este pago de 6.043,95 euros se suma a otros contratos anteriores con la misma plataforma: uno de 6.043,95 euros en 2023, vinculado a una promoción con motivo de la World Travel Market de Londres, y otro de 3.624 euros en 2024 para una campaña durante la ITB de Berlín. En total, según el PSOE, el Ayuntamiento de Sant Antoni habría destinado cerca de 16.000 euros de dinero público a EDA TV durante los últimos tres años.

Uno de los puntos más relevantes de la denuncia socialista se centra en el contrato relacionado con la ITB de Berlín. Según el PSOE, durante la tramitación de ese expediente, la Intervención municipal emitió un informe de reparo en el que advertía de un posible fraccionamiento de contrato.

Los socialistas afirman que el informe señalaba que ya se había contratado previamente a la misma empresa para una acción similar en la feria de Londres, por lo que la acumulación de gastos por un mismo concepto habría requerido una licitación pública y abierta, en lugar de adjudicaciones directas mediante contratos menores.

El PSOE exige paralizar estas prácticas

El Grupo Municipal Socialista reclama al alcalde, Marcos Serra, que detenga de forma inmediata estas prácticas de contratación y exige que las campañas de promoción del municipio se gestionen con criterios profesionales, transparencia, concurrencia pública y respeto a la legalidad.

Además, el PSOE recuerda que estos supuestos 16.000 euros del Ayuntamiento de Sant Antoni a EDA TV se sumarían a otros pagos realizados desde el Consell Insular de Ibiza y la empresa pública FECOEV, que, según los socialistas, alcanzarían ya los 20.000 euros.