El PSOE balear denuncia al alcalde de Ibiza en el Ibavi y exige que «verifique» sus propiedades

El portavoz del grupo del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, ha presentado este miércoles una «denuncia por infracciones en materia de vivienda de precio limitado» en el Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) y la conselleria de Vivienda por las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Ibiza, el popular Rafael Triguero, y su esposa en la compra de un bajo en la zona de Can Misses para dedicarlo a esta una nueva figura, creada por el Govern de la también popular Marga Prohens a través de la Ley 3/2024, de 3 de mayo, de medidas urgentes en materia de vivienda.

En la denuncia que los socialistas de Balears han dado entrada en el Ibavi y la conselleria, a la que ha tenido acceso este diario, denuncian cuatro presuntas infracciones, alguna "muy grave". Y detallan cronológicamente los principales hitos de este presunto escándalo, que relaciona al alcalde con la adquisición de un bajo para convertirlo en vivienda, amparándose en la cita ley, y en la zona de Can Misses, una de las ocho que el pleno del Ayuntamiento aprobó en diciembre de 2023 como susceptibles de acoger estas reconversiones.

En su petición, tras describir los "hechos y contravenciones legales" en los que habría incurrido Triguero, el PSOE reclama al Ibavi que "inicie las actuaciones de inspección necesarias para verificar la titularidad de otras viviendas por parte de la unidad familiar y la falta de inscripción en los registros correspondientes"; que "proceda a la apertura del correspondiente expediente sancionador por las infracciones graves y muy graves detalladas", y que "acuerde, si procede, la sanción de reposición de la legalidad, exigiendo el cese de la ocupación de la vivienda o su descalificación como VPL con las consecuencias económicas pertinentes".

Ante la Justicia

Por último, insta al Ibavi a poner en conocimiento de la Justicia «si puede haber existido algún tipo de información privilegiada, tráfico de influencias o fraude de ley, entre otras irregularidades».

La primera presunta irregularidad está relacionada con los requisitos de propiedad, y el PSOE la considera "muy grave". Explican que el alcalde y su esposa negociaron durante 2024 la compraventa del bajo del edificio en el que tienen su residencia habitual (propiedad de la esposa), que «elevaron a escritura pública el 4 de junio de 2025». Antes de la reconversión, el bajo estaba catalogado como oficina, señalan, y la adquisición «fue por compraventa al 50% cada uno». En este punto, el PSOE destaca que la pareja es propietaria "de otras dos viviendas de forma separada (...) y el señor Triguero", añaden, "era titular del 100% de la propiedad de otra vivienda ubicada" también en Can Misses. "Uno de los requisitos legales, tal y como establece el artículo 2, 5º de la Ley 3/2024, de 3 de mayo, de medidas urgentes en materia de vivienda, es que el beneficiario no sea titular de más de un 50% de alguna otra vivienda" una infracción "muy grave", recuerda el PSOE. En el caso de que la pareja resida en el local reconvertido.

En este punto, el PSOE se hace eco de la información publicada por La Voz de Ibiza sobre la "donación del 50% de la vivienda de la que era titular" Triguero para "dar apariencia de cumplir la legalidad".

Posteriormente, sigue relatando el PSOE en su denuncia, el pasado 6 de marzo el Ayuntamiento otorgó al bajo reconvertido en vivienda la licencia de primera ocupación. «Y en el mes de abril (...) se fueron a vivir al nuevo inmueble (sin reunir los requisitos necesarios para ser beneficiarios) y procedieron a alquilar» el piso propiedad de la esposa en el que residían, en el mismo bloque, «en una clara maniobra de adquirir un inmueble para reconvertirlo en VPL sin cumplir los requisitos (...) para obtener un beneficio económico alquilando sus viviendas en propiedad y ocupando el nuevo local oficina ahora convertido en vivienda».

Inscripción previa a la ocupación efectiva

La segunda irregularidad que consideran que incumple el alcalde es la falta de inscripción en el registro autonómico del local reconvertido en VPL, "a pesar de contar con la licencia de primera ocupación desde el 6 de marzo". La normativa, indican, «exige que dicha inscripción sea previa a la ocupación efectiva, obligación que ha sido omitida».

La falta de una declaración responsable de los beneficiarios sería el tercer incumplimiento que denuncia el PSOE ante el Ibavi y la conselleria. Todo ello si realmente residen en esta nueva vivienda, lo que el alcalde no ha confirmado ni desmentido.

«Obras menores»

Finalmente, el PSOE cita las «obras menores» por la instalación de «un vallado opaco de altura considerable sin el título habilitante necesario y contraviniendo el PGOU de 2023» en el bajo. Y «sin la autorización preceptiva de la comunidad de propietarios», explica el PSOE en su denuncia.

Los socialistas apuntan al Ibavi y la conselleria que las presuntas irregularidades "se encuentran tipificadas" como "muy grave" en cuanto al «falseamiento de requisitos o titularidad de otra vivienda», con una sanción que oscila entre los 30.001 y los 90.000 euros, y con entre 3.001 y 30.000 euros por el "incumplimiento de obligaciones de registro". Y señala "medidas accesorias"» como «la reposición de la situación al estado anterior, lo que podría implicar la reversión del cambio de uso» de la vivienda local o "el abandono de la vivienda".

Este diario intentó ayer sin éxito recabar la opinión del alcalde.