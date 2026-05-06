El PSOE acusa a Vicent Marí de la "defunción" de la Escuela Universitaria de Turismo de Ibiza tras 60 años

El Grupo PSOE en el Consell de Ibiza responsabiliza al gobierno de Vicent Marí de la “defunción” de la Escuela Universitaria de Turismo de Ibiza, que, según los socialistas, desaparecerá como tal después de 60 años de historia y pasará a integrarse completamente en la Universitat de les Illes Balears (UIB), de modo que sus estudios de grado de Turismo quedarán como una carrera más de la universidad.

La portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza, Elena López Bonet, ha denunciado esta situación en una rueda de prensa celebrada a las puertas de la sede de la Escuela, acompañada por el conseller Víctor Torres y por el diputado autonómico y secretario de Educación de la Federación Socialista de Ibiza, Àlex Pitaluga.

El PSOE sostiene que la Escuela afronta a partir de ahora una situación de “grave incertidumbre académica e institucional”, entre otras cuestiones por el anuncio de multitud de clases online con profesores desde Mallorca, y atribuye esta situación a “años de inacción, falta de inversiones y ausencia absoluta de planificación” por parte de Vicent Marí, presidente del Consell y responsable de Turismo en la institución. Los socialistas recuerdan que el Partido Popular prometió expresamente en su programa electoral de 2019 “continuar mejorando la Escuela de Turismo”.

Para el PSOE, la situación actual evidencia que el gobierno insular ha hecho “exactamente lo contrario de lo que comprometió ante la ciudadanía”. “Siete años después de la llegada de Vicent Marí y el Partido Popular al Consell Insular, y pese a los esfuerzos del patronato, del profesorado, del alumnado, al que queremos dirigirnos y agradecerle su esfuerzo en estos años, pese a ello, Vicent Marí y su equipo han conseguido esta degradación progresiva”, ha denunciado Elena López Bonet.

“Es muy evidente que cada cosa que toca Vicent Marí, desde que ha llegado al Consell Insular, lo que hace es desgarrarla, destrozarla. Hacer que este símbolo de la enseñanza de nuestra isla desaparezca y pase a ser un estudio más de la UIB”, ha añadido la portavoz socialista.

Creada en 1965

López Bonet ha recordado que la Escuela Universitaria de Turismo ha sido “una de las instituciones más importantes de la historia de Ibiza”. Creada en 1965 por los hermanos Enrique y Ernesto Ramón Fajarnés, nació, según ha señalado, con un objetivo estratégico para la isla: formar profesionales ibicencos e ibicencas con capacitación para dirigir el motor económico de Ibiza, el turismo.

El PSOE afirma que, en solo siete años, Vicent Marí ha llevado a una escuela que, según los socialistas, estaba “en su máximo nivel de calidad y reconocimiento universitario” a su “defunción definitiva”.

El diputado Àlex Pitaluga ha explicado que esta degradación tiene una expresión “muy clara”: según el Anuario de la Educación de las Illes Balears 2025, el centro ha perdido un 42% del alumnado en solo dos años, al pasar de 134 a 78 estudiantes. Para el PSOE, esta caída “no es casual” y es el resultado de “una falta de proyecto, de visión y de planificación por parte del Consell de Ibiza”.

Durante más de 60 años, según ha destacado el grupo socialista, la Escuela ha sido una herramienta fundamental para profesionalizar el sector turístico, evitar la fuga de talento juvenil, facilitar el acceso de los jóvenes ibicencos a estudios superiores, generar capital humano especializado y reforzar la competitividad turística de la isla.

El PSOE también recuerda que el Consell Insular asumió su titularidad en 1980 precisamente para garantizar su supervivencia y consolidarla como una institución estratégica para el desarrollo económico y social de Ibiza. La Escuela de Turismo, según los socialistas, se convirtió en “todo un símbolo y un orgullo” para la institución insular.

Uno de las “hitos históricos” de la Escuela Universitaria de Turismo de Ibiza, según el PSOE, se produjo en 2016, con el presidente Vicent Torres Guasch y la consellera de Turismo Pepa Marí, cuando el centro superó la evaluación de una agencia de calidad universitaria y acreditó así la calidad del grado de Turismo en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Ese mismo año recibió el Premi Ramon Llull, la máxima distinción de la comunidad autónoma, que se otorga con motivo del Día de les Illes Balears.

El PSOE considera “extremadamente grave y una absoluta decepción” que el gobierno de Vicent Marí, en solo siete años, haya “permitido la degradación progresiva” de una institución histórica y estratégica de la formación superior de la isla y de su economía.

Los socialistas recuerdan también que el mismo informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) ha puesto en evidencia importantes carencias estructurales y académicas del centro, así como aspectos que afectan al modelo actual.

El problema del relevo del profesorado doctor, según ha señalado Pitaluga, “tampoco ha aparecido de repente”: las jubilaciones eran previsibles y los avisos sobre la necesidad de reforzar el perfil académico del centro venían de hace años. “No es creíble que ahora descubran que el profesorado se jubila ni que ahora reaccionen a advertencias que ya conocían”, ha añadido el diputado socialista.

Para el PSOE, el problema no es únicamente la falta de inversión económica inmediata, sino “la ausencia total de una estrategia académica y científica que garantice el futuro de los estudios universitarios de Turismo en Ibiza”. Por ello, los socialistas consideran que presentar ahora el traspaso total de la gestión a la UIB como una solución, “sin autocrítica ni garantías”, es “simplemente una renuncia del Consell a liderar desde Ibiza la formación de los profesionales del principal sector económico de la isla”.

En este sentido, el PSOE remarca que la gran asignatura pendiente es la creación de una auténtica estructura investigadora estable y potente en la isla. “Sin investigación no hay futuro universitario posible. Sin una red investigadora fuerte será inviable captar y fidelizar profesorado acreditado doctor, garantizar el relevo generacional y mantener una docencia presencial de calidad”, ha dicho Pitaluga.

Plan de futuro con medidas concretas

El Grupo Socialista defiende un plan de futuro con medidas concretas: analizar por qué se pierden alumnos, recuperar el atractivo de los estudios, captar y fidelizar alumnado residente de Ibiza y Formentera, implicar al profesorado y a los estudiantes en el sector turístico real, facilitar el acceso con vivienda y reforzar la investigación y el papel universitario del centro.

El PSOE alerta de que la falta de esta apuesta estructural condena progresivamente los estudios de Turismo a un modelo cada vez más dependiente de la videoconferencia y de la semipresencialidad, un riesgo que, según sostiene, ya se debate en otros estudios universitarios con alta dependencia de la docencia telemática.

Dos alumnos entran a la sede de la Escuela de Turismo de Ibiza. / TONI ESCOBAR

“Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Sin profesorado estable y sin investigación, Ibiza acabará perdiendo calidad universitaria y capacidad competitiva en su principal sector económico”, ha denunciado Pitaluga.

El PSOE también muestra su preocupación ante la posibilidad de que Ibiza acabe convertida en “una simple extensión periférica” con estudios de menor calidad académica o excesivamente telemáticos.

A partir de ahora, el PSOE reclamará garantías claras de presencialidad. “Si la extensión universitaria de Ibiza ya tiene dificultades para asegurar docencia presencial en otros estudios, se debe explicar cómo se garantizará que Turismo no acabe dependiendo mayoritariamente de videoconferencias, profesorado asociado puntual y decisiones académicas tomadas fuera de la isla”, ha advertido Pitaluga.

Asimismo, el PSOE critica la falta de transparencia del Consell con el alumnado ante un proceso que afecta directamente al futuro académico de los estudios de Turismo. “No se puede gestionar una transformación de esta magnitud de espaldas a los estudiantes. El alumnado no puede ser tratado como un simple sujeto pasivo sin voz ni participación”, ha dicho Pitaluga.

El PSOE considera también que Vicent Marí debería asumir personalmente las explicaciones políticas sobre la integración de la Escuela en la UIB y sostiene que no hacerlo es “una muestra más de su falta de liderazgo y de responsabilidad política”.

Los socialistas reclaman igualmente explicaciones sobre cuál será el futuro y las competencias reales del Patronato de la Escuela una vez culminada la integración dentro de la Universitat de les Illes Balears (UIB). “¿Qué sentido tendrá mantener el Patronato si desaparece jurídicamente el centro adscrito? ¿Qué capacidad real de supervisión, impulso académico o control ejercerá?”, ha preguntado el PSOE.

En este sentido, los socialistas también han cuestionado los resultados reales de las estructuras vinculadas al denominado “Observatorio” impulsado por el Patronato, del que consideran que todavía está por demostrar qué producción investigadora efectiva ha aportado a la isla y al sector turístico.

Escuela de Turismo pública, presencial, competitiva

El PSOE insiste en que defender una Escuela de Turismo pública, presencial, competitiva y con capacidad investigadora no es solo una cuestión académica, sino “una cuestión estratégica para el futuro económico y social de Ibiza”.

“En una isla absolutamente dependiente del turismo, perder capacidad de decidir sobre la formación universitaria de sus profesionales no es un simple cambio administrativo: es debilitar una herramienta estratégica para decidir el futuro de Ibiza”, han afirmado los representantes socialistas.

“La Escuela Universitaria de Turismo no es solo un centro educativo. Es una institución creada por Ibiza para preparar a los ibicencos y las ibicencas para que liderasen el desarrollo turístico de nuestra isla. Permitir su desaparición es debilitar el futuro de Ibiza”, han manifestado los representantes del PSOE.

Garante de continuidad

El Consell de Ibiza ha informado en un comunicado de que el Consell Executiu ha aprobado la petición formal de integración de la Escuela de Turismo del Consell de Ibiza en la Universitat de les Illes Balears (UIB), una decisión que, según la institución insular, garantizará la continuidad de los estudios oficiales de grado y máster que se imparten en el centro y permitirá que siga siendo un referente “con más fuerza que nunca”.

La institución insular sostiene que la integración con la UIB garantiza que los estudios de grado y máster que se cursan en estos momentos se puedan seguir impartiendo y que se mejore la calidad de los mismos. La institución recuerda que las recientes auditorías de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca) de las universidades españolas apuntaban a la insuficiencia de estructura doctoral y de investigación en el centro, una situación que podía acabar significando la pérdida de la condición de centro universitario adscrito a la Universitat de les Illes Balears.

Según el Consell, este paso “no solo permite continuar impartiendo estos estudios en Ibiza”, sino que además garantiza que la Escuela de Turismo de Ibiza seguirá siendo un referente “con más fuerza que nunca”.

Fotografía de archivo de la sede UIB antigua comandancia militar. / Vicent Mari

“Una oportunidad de mejorar la calidad de la enseñanza”

La institución insular defiende que, lejos de ser una operación que simplemente ha permitido la continuidad de la Escuela, la integración con la UIB supone “una oportunidad de mejorar la calidad de la enseñanza” que se imparte en el centro. En este sentido, destaca la exigencia planteada por el Consell de Ibiza durante la negociación de la integración para que las clases sigan siendo presenciales como hasta ahora y se respete la entidad propia de un centro que el Consell considera “un símbolo” y que “es, y debe seguir siendo, historia del turismo y de la educación de nuestra isla”.

El Consell asegura que ha velado para que se mantengan las condiciones laborales del personal docente y no docente. Además, la institución insular continuará formando parte del centro a través de su Patronato.

El Consell de Ibiza remarca que, “pese a las manifestaciones realizadas por diversas personas, desde el desconocimiento”, las clases continuarán siendo presenciales. La institución precisa que solo en casos “muy concretos”, debido a la falta de doctores acreditados especializados en algunas materias, podría darse la circunstancia de que los profesores tuvieran que desplazarse desde Mallorca o de que, “en los casos más extremos”, se tuviera que impartir la asignatura por videoconferencia.

En cualquier caso, según el Consell, esta última modalidad nunca superará el 20% de las materias que se imparten en la Escola y será únicamente “una medida provisional, nunca estructural”.

El proceso, según explica la institución insular, ha sido negociado y compartido en reuniones con el profesorado del centro celebradas en los últimos meses, en las que han participado tanto el Consell de Ibiza como el rectorado de la Universitat y la conselleria de Educación de les Illes Balears. La UIB explicará los detalles de la integración en una reunión prevista el lunes con los alumnos en el mismo centro.

El Consell de Ibiza afirma que el proceso de integración de la Escuela de Turismo con la UIB responde a la voluntad expresada y manifestada durante esta legislatura y la pasada de apostar por la mejora constante del centro, y contradice, según la institución, algunas declaraciones que aseguran que la intención es acabar con la misma.

La institución insular sostiene que solo desde ese objetivo se entienden medidas ya ejecutadas, como la consolidación de las plantillas, la implementación de la carrera profesional o los más de 500.000 euros invertidos en mejoras en la sede de la Escuela, entre otras.