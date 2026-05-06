El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, a los turistas: "Os pedimos respeto"

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha lanzado un mensaje directo a través de las redes sociales a los turistas y visitantes que han escogido la isla para disfrutar de sus vacaciones. “Ibiza os recibe con los brazos abiertos, pero también os pedimos respeto para cuidar lo que somos”, ha afirmado.

Marí pone en valor la singularidad de Ibiza y, al mismo tiempo, apela a la responsabilidad de quienes la visitan, a quienes pide respeto por el entorno, por las normas y legalidad y respeto para quienes viven aquí todo el año. "Ibiza es nuestro hogar, el de nuestras familias y amigos”, ha señalado

En el vídeo, el presidente del Consell de Ibiza agradece la elección de la isla como destino de vacaciones y destaca que es “una isla única”, que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos y que es capaz de ofrecer naturaleza, cultura, gastronomía, deporte y ocio en un mismo espacio. También recuerda que es “una isla frágil”. Pide respeto por el entorno para preservar “su belleza y singularidad" y cuidar su identidad.

Llamada de atención ante el intrusismo

Marí subraya asimismo la importancia de escoger siempre oferta legal, tanto en alojamiento como en transporte y en cualquier servicio turístico, como forma de proteger el modelo y evitar prácticas que perjudiquen a los residentes y a los visitantes. “No deis espacio a quienes operan al margen de la ley, a los ilegales que quieren beneficiarse de la isla sin aportar nada a cambio”, afirma.

Con este mensaje, la institución insular invita a quienes visiten Ibiza esta temporada a disfrutar de la isla “desde el respeto y la responsabilidad”, contribuyendo a preservar su entorno, su identidad y su calidad como destino. El Consell reafirma así, según el comunicado, su apuesta por un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la calidad y la convivencia, en el que la implicación tanto del sector como de los visitantes “es clave”.

Programación aérea

Las previsiones del Sistema de Inteligencia Turística (SIT Ibiza) apuntan a un inicio de temporada con una evolución positiva y capacidad de crecimiento en las próximas semanas. Para el mes de mayo, la programación aérea alcanza los 618.831 asientos hacia Ibiza, lo que supone un incremento del 4,65% respecto a 2025, con un refuerzo principalmente en el mercado internacional.

En total, están previstos más de 3.500 vuelos, con conexiones con 12 países y 49 ciudades, en un contexto en el que, según el SIT Ibiza, se consolida la diversificación de mercados emisores y el interés creciente por el destino.

En cuanto a la demanda, las estimaciones iniciales sitúan la llegada de pasajeros en torno a los 520.000 viajeros, con una ocupación prevista del 84,1%. No obstante, el mismo SIT señala que, si se mantiene el comportamiento de las reservas de última hora, estas cifras podrían superar las previsiones y acercarse o incluso mejorar los resultados del año anterior.

Los datos reflejan además, según el informe, un fuerte interés por viajar a Ibiza, con más de 10,5 millones de búsquedas registradas para volar a la isla durante este mes, lo que confirma, según el SIT Ibiza, “la fortaleza del destino en el contexto europeo”.

El informe del SIT Ibiza también recoge un ajuste medio de los precios hoteleros de en torno al 7% al inicio del periodo, una tendencia que atribuye a la voluntad de estimular la ocupación y adaptarse a la evolución del mercado.

En conjunto, el SIT Ibiza define el escenario como “estable, competitivo y con recorrido al alza”, en un contexto internacional que, según el informe, continúa favoreciendo destinos consolidados como Ibiza.