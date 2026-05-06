"Dudas razonables y graves": Esquerra Unida–Podemos pide explicaciones al Govern por el local convertido en vivienda a precio limitado del alcalde de Ibiza

Esquerra Unida–Podem ha registrado en el Parlament de les Illes Balears una batería de preguntas dirigidas a la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad para exigir explicaciones sobre la posible aplicación irregular del régimen de vivienda de precio limitado en un inmueble vinculado al alcalde de Ibiza.

Las preguntas las ha impulsad el diputado y coordinador de Esquerra Unida en Baleares, José María García, y se suman al trabajo realizado por la concejala de la coalición en el Ayuntamiento de Ibiza, que aseguran que ya había alertado públicamente sobre la falta de garantías y de transparencia en este caso.

Según la formación, los hechos conocidos hasta ahora generan "dudas razonables y graves" sobre el cumplimiento de la normativa, especialmente en relación con la concesión de licencias urbanísticas, la posible ocupación del inmueble y su correcta inscripción en el registro de vivienda de precio limitado.

Aclarar si la vivienda podía ocuparse antes de su inscripción

Esquerra Unida–Podem pide a la conselleria que aclare si resulta jurídicamente admisible ocupar una vivienda vinculada al régimen de vivienda de precio limitado antes de su inscripción efectiva en el registro correspondiente. La coalición también reclama saber si se están cumpliendo todas las obligaciones legales asociadas a este régimen desde el momento de la ocupación del inmueble.

Además, advierte de que esta figura, creada para ampliar la oferta de vivienda asequible, no puede convertirse en un mecanismo de revalorización patrimonial ni de obtención de beneficios urbanísticos individuales, especialmente cuando existen procedimientos de cambio de uso de suelo o de inmuebles.

La coalición pide controles e inspecciones más estrictos

El grupo parlamentario solicita información sobre los mecanismos de control e inspección existentes y cuestiona si el sistema actual depende en exceso de declaraciones responsables en lugar de verificaciones previas efectivas.

Esquerra Unida–Podem también pregunta si se ha abierto algún expediente de revisión o inspección sobre este caso concreto y si la Administración actúa de oficio o solo a partir de denuncias.La formación quiere saber, además, si existen protocolos específicos cuando los beneficiarios de este tipo de viviendas son cargos públicos, y si se han activado mecanismos para analizar posibles conflictos de interés.

Por último, exige que la Conselleria confirme si la vivienda dispone de licencia de primera ocupación, en qué fecha se concedió y si constaba inscrita en el registro de vivienda de precio limitado antes de su ocupación efectiva. El coordinador de Esquerra Unida en Ibiza, Óscar Rodríguez, ha señalado que este caso demuestra la necesidad de "endurecer y reforzar los mecanismos de control" en la aplicación del régimen de vivienda de precio limitado. También ha defendido que la ciudadanía de Ibiza necesita "garantías, transparencia e igualdad de trato por parte de todas las administraciones".

La coalición subraya que la credibilidad de las políticas públicas de vivienda depende de un cumplimiento riguroso, verificable y transparente, y exige al Govern máxima claridad ante unos hechos que, según afirma, afectan directamente a la confianza pública en la gestión del suelo y la vivienda.