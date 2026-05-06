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Alejandro Benavides, cocinero, enseña la cara más dura de trabajar en Ibiza: del desayuno al 'show cooking'

El cocinero @alejandrobenavidesn muestra en un vídeo la exigente rutina de un día de trabajo en la cocina de la isla, desde el amanecer hasta la producción para el día siguiente

El cocinero en un fragmento del vídeo

El cocinero en un fragmento del vídeo / Marisol Plaza

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Trabajar en Ibiza durante la temporada no siempre tiene que ver con fiestas, playa y ocio nocturno. Detrás del turismo que llena la isla cada verano hay miles de trabajadores que sostienen el ritmo de hoteles, restaurantes y servicios con jornadas largas y una exigencia constante.

Eso es lo que ha querido mostrar el cocinero y creador de contenido @alejandrobenavidesn, que ha resumido en un vídeo cómo es un día de trabajo en cocina durante la temporada ibicenca. “Esto de trabajar en Ibiza te lo explico en menos de un minuto”, comienza diciendo antes de repasar una jornada que arranca muy temprano y termina con más producción para el día siguiente.

Una jornada que empieza a las 6 de la mañana

El día comienza a las 6 de la mañana en el cuarto frío, donde prepara el buffet de desayuno y se asegura de que todo esté “perfecto y listo” antes de la llegada de los clientes. Es el primer tramo de una jornada marcada por la organización, la rapidez y la precisión.

A las 10 de la mañana empieza la producción de mediodía, con carnes, pescados y toda la mise en place necesaria para afrontar el servicio. Después, cada partida debe quedar limpia y preparada para el día siguiente, una tarea que forma parte del ritmo habitual de una cocina profesional.

Postres, 'buffets y 'show cooking' frente a los clientes

Cuando termina esa parte del trabajo, el cocinero continúa con el montaje de postres para los diferentes buffets. La jornada no se detiene ahí. A las 6 de la tarde le toca pasar a la plancha de show cooking, donde prepara proteínas y guarniciones al momento, directamente frente a los clientes.

El vídeo muestra así una realidad poco visible para muchos visitantes: la cantidad de trabajo que hay detrás de cada servicio en los hoteles y establecimientos de la isla. Desde el desayuno hasta la cena, la cocina funciona como una cadena en la que cada preparación debe estar lista a tiempo.

“Es un trabajo duro, con jornadas largas”

Para cerrar el día, el trabajador vuelve a la partida de caliente para adelantar producción del día siguiente y dejarlo todo limpio otra vez. Una rutina que resume la intensidad de la temporada en Ibiza, especialmente para quienes trabajan en hostelería.

Es un trabajo duro, con jornadas largas, pero estoy aquí porque quiero aprovechar al máximo la temporada de Ibiza”, explica el creador en el vídeo. Su mensaje refleja una realidad compartida por muchos empleados que llegan a la isla con el objetivo de trabajar, ahorrar, ganar experiencia y dar un salto profesional.

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El propio @alejandrobenavidesn termina el vídeo con una idea clara: “Si algo tengo claro, es que el siguiente paso es llevar mi cocina a otro nivel”. Una frase que convierte su jornada en algo más que una muestra del cansancio diario: también en una declaración de ambición dentro de una de las temporadas más exigentes del año.

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