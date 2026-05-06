La mayoría de trabajadores del Instituto de Medicina Legal de Ibiza defiende a su jefe ante las acusaciones de acoso laboral: “Pretenden ensuciar su imagen”

Todos los trabajadores en activo del Instituto de Medicina Legal (IML) de Ibiza han aunado su voz para salir al paso de las acusaciones de acoso laboral vertidas sobre su jefe, Juan Ramón Sancho, y asegurar que dichas recriminaciones solo buscan "ensuciar su imagen". Sancho, que trabaja como forense en Ibiza desde 1986 y es el máximo responsable del Instituto de Medicina Legal en la isla desde 2003, cuando se creó la actual estructura del servicio, ha sido denunciado por acoso laboral.

El Instituto de Medicina Legal de Ibiza tiene una dotación de doce trabajadores, según se detalla en la memoria anual de 2024, la última publicada hasta la fecha por el Ministerio de Justicia, el organismo del que depende el servicio. Sin embargo, su funcionamiento habitual se reduce a diez efectivos, ya que dos de esos puestos, uno de psicólogo y otro de trabajador social, nunca han llegado a ser cubiertos.

Se trata de cinco médicos forenses -uno de ellos el propio Sancho-, un técnico de anatomía patológica y citodiagnóstico, un psicólogo, un trabajador social, un funcionario de tramitación procesal y administrativa y un funcionario de auxilio judicial. Cuatro de ellos se encuentran actualmente de baja y tres han sido reemplazados temporalmente por sustitutos. En principio, el cuarto ultima su recuperación y se reincorporará pronto a su puestro de trabajo.

Según explican a Diario de Ibiza los propios trabajadores del IML, siete de ellos comparten la misma postura de defensa cerrada de Sancho. Entre ellos se cuenta el técnico anatomía patológica, que se jubiló la semana pasada y al que esperan que reemplacen pronto. "Se han vertido acusaciones contra Juan Ramón que son muy graves, se ha dicho que es un dictador y eso no es cierto. El equipo al completo, al menos los que estamos trabajando ahora, queremos transmitir lo contrario, que es una persona que lleva 40 años siendo una institución y que sigue siendo un referente en la medicina forense. No se puede manchar así su prestigio porque es falso", reclaman de forma conjunta.

Al mismo tiempo, confirman que el Ministerio de Justicia abrió una investigación a raíz de las denuncias. Así, se preguntó a los trabajadores por lo que estaba ocurriendo y se les interpeló por el comportamiento de su jefe. Una vez realizadas estas pesquisas, el ministerio descartó activar el protocolo de acoso.

Nivel de exigencia

Los siete trabajadores esgrimen que en la sede del Instituto de Medicinal Legal ibicenco, situado en el sótano del edificio de los juzgados, en la plaza de sa Graduada, reina "un excelente laboral" y que Sancho es "el primero que promulga que se trabaje bien, con un mínimo de calidad de servicio público". "No hemos presenciado ni percibido ningún tipo de acoso hacia ninguno de los integrantes del equipo. Rotundamente. Así de sencillo. No hemos sido conscientes ni testigos de que nadie haya acosado a nadie. Han pretendido ensuciar y contaminar su imagen", continúan.

Preguntados por los motivos que han podido llevar a estas denuncias contra su jefe, los trabajadores en activo del servicio subrayan que "la única pretensión que ha tenido la subdirección ha sido que se cumplan los estándares de trabajos y la respuesta que se debe dar como servicio público", es decir, un alto nivel de exigencia con el que, según su versión, no habrían transigido los denunciantes. "Los ciudadanos se merecen tener una respuesta, aunque después la justicia siga sus pasos, pero al menos por nuestra parte que no haya una demora. Él siempre ha insistido ha pretendido que se cumplan estos objetivos y se dé una respuesta rápida y eficaz para agilizar los procedimientos", exponen.

Como ejemplo, citan que, con cada fallecido que llega al IML, intentan que "en las 24 horas siguientes" la familia ya disponga del informe pertinente para "hacer las gestiones que se consideren necesarias". "Por tanto, en líneas generales, lo que él persigue y ha estado fomentando, y así lo ha transmitido a los trabajadores, es que debemos dar una respuesta rápida porque esto tiene otras connotaciones. Al final, hay personas afectadas", recalcan.

"No quiero polémica"

Por todo ello, dicen sentirse "estupefactos" con la "persecución pública" hacia Sancho, quien ha declinado pronunciarse al respecto. "No quiero entrar en polémica alguna. Mi pretensión únicamente es dar un servicio adecuado a la ciudadanía", contesta el subdirector a pregunta de este diario.

Por otra parte, los trabajadores del IML aseguran que ellos no tienen "nada que ver con el IML de Palma", más allá de que ambos forman parte del Instituto Medicina Legal de Baleares, cuya directora desde hace más de diez años, Consuelo Pérez Luego, fue destituida la semana pasada por el Ministerio de Justicia debido a repetidas denuncias sobre su trabajo.

"Desconocemos los problemas que tienen allí y no tienen nada ver con nosotros. Desconocemos el motivo de la destitución, funcionamos de forma totalmente autónoma e independiente. La directora de Baleares viene una o dos veces al año para ver cómo está la situación aquí, pero no nos da directrices sobre la forma de repartirnos el trabajo", aclaran.