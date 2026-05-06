Pagani, la ciudad de Francesco, apuñalado en Ibiza, sale a la calle para pedir justicia

"Francesco con noi" (Francesco con nosotros). Es lo que se leía en la pancarta de la cabecera de la manifestación celebrada la tarde de este miércoles en Pagani, la localidad natal de Francesco Sessa, el apuñalado en Ibiza la semana pasada. Vecinos de Pagani y conocidos del asesinado en Platja d'en Bossa han salido a la calle en una marcha silenciosa para pedir justicia para su compatriota, de 35 años, pizzero que trabajaba en Ibiza. La mayoría de los asistentes vestían de negro, en señal de luto.

Francesco Sessa perdió la vida el pasado miércoles, 29 de abril, alrededor de las cinco y media de la tarde, cuando se desplomó sobre el asfalto de la calle Alzines, en Platja d'en Bossa, ya en el municipio de Sant Josep, después de que un hombre le asestara una puñalada en la zona alta del pecho, muy cerca del corazón. El cuerpo ensangrentado de la víctima lo descubrió una mujer que se acababa de bajar del coche después de aparcar para acudir a la asociación de vecinos de Platja d'en Bossa.

Los sanitarios trataron de reanimar a Francesco durante cerca de una hora, sin lograrlo. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación, acordonó la zona, interrogó a los testigos y, unas horas más tarde, detuvo a un hombre de 45 años, también italiano, como presunto autor de la muerte. Ambos se conocían. El sábado, tras pasar a disposición judicial la jueza de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza, Carmen Martín, ordenó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el único detenido.