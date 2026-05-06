Llama la atención: la lentitud de la justicia en el caso del aparcamiento subterráneo de Sant Antoni
La lentitud de la Justicia en el caso del aparcamiento subterráneo de Sant Antoni. Quince años después de la primera reclamación de la empresa Subsuelos Urbanos, el caso sigue coleando en los tribunales y el juicio está previsto para enero de 2027. Después de que la exconcesionaria haya retirado la acusación por malversación, los acusados solo se enfrentan a un presunto delito de prevaricación, que únicamente conlleva penas de inhabilitación. Sea cual sea el desenlace, ya no tendrá mucha repercusión, ya que tanto los dos exalcaldes como los exconcejales encausados están retirados de la política.
Que el Ayuntamiento de Ibiza tenga que instalar bolardos para que los coches no lleguen a la arena en Platja d’en Bossa, después de que en las últimas semanas varios vehículos hayan quedado atascados. Se ve que algunos creen que pueden darse un baño con el coche incluido.
La agresión homófoba en Formentera, unos comportamientos que en ocasiones creemos que están erradicados en nuestra sociedad pero que siguen apareciendo. Hay que seguir luchando para defender los derechos de todos los colectivos.
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